Новый главный режиссер ТТ Мария Тихонова переехала в Пермь

Мария Тихонова переехала в Пермь и полностью сосредоточилась на работе в пермском театре. Официально в должность главного режиссера она вступила 8 октября.

Напомним, Мария Тихонова была одной из претенденток на пост художественного руководителя ТТ, но должность решено было упразднить. Марии предложили работать с театром в новом ампула — как главному режиссеру. Это назначение вызвало волну негодования у некоторых артистов ТТ. Сначала они записали открытое обращение, в котором в том числе выступили против совмещения работы в Москонцерте и пермском театре. После стало известно, что театр покинули ведущий артист Марат Мударисов и художественный руководитель молодежной сцены ТТ Марк Букин.

Информационный обзор редакции.