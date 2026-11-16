Новый главный режиссер ТТ Мария Тихонова переехала в Пермь

Новый главный режиссер Театра-Театра Мария Тихонова уволилась с аналогичной должности в Москонцерте. Об этом сообщает издание «Новый компаньон».
Мария Тихонова переехала в Пермь и полностью сосредоточилась на работе в пермском театре. Официально в должность главного режиссера она вступила 8 октября.
Напомним, Мария Тихонова была одной из претенденток на пост художественного руководителя ТТ, но должность решено было упразднить. Марии предложили работать с театром в новом ампула — как главному режиссеру. Это назначение вызвало волну негодования у некоторых артистов ТТ. Сначала они записали открытое обращение, в котором в том числе выступили против совмещения работы в Москонцерте и пермском театре. После стало известно, что театр покинули ведущий артист Марат Мударисов и художественный руководитель молодежной сцены ТТ Марк Букин.
Информационный обзор редакции.
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