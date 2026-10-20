Режиссер молодежной сцены ТТ Марк Букин уходит из театра

Сам же Марк Букин в беседе с журналистом издания отметил, что готов сотрудничать с Театром-Театром в качестве постановщика. До 2028 года включительно у молодого режиссера уже расписаны планы постановок в разных театрах России и Белоруссии.

Информацию об уходе Марка Букина подтвердили в ТТ. «Мы с уважением относимся к этому выбору и рады, что творческий лидер Твоего Молодежного Театра и режиссер ярких спектаклей нашего актуального репертуара профессионально растет, открывает новые горизонты для реализации своих масштабных идей», — отметил генеральный директор театра Егор Мухин. Он добавил, что остается на связи с Марком Букиным и не исключает возможности будущих совместных проектов, в их числе «Покрышки-2» на молодежной сцене ТМТ, которые планировались ранее.

Ранее команду Театра-Театра покинул по собственному желанию один из ведущих артистов Марат Мударисов, а также его супруга. Он выступал против назначения Марии Тихоновой на должность главного режиссера ТТ. Позже актер в беседе с журналистом издания 59.RU объяснял свой уход еще и разными художественными взглядами с директором театра Егором Мухиным.

Информационный обзор редакции.