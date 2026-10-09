Новый главный режиссер ТТ Мария Тихонова вступила в должность

Новый главный режиссер Театра-Театра Мария Тихонова вступила в должность 8 октября. Ее представят коллективу во время сбора труппы, после того как театр вернется из больших гастролей из Тюмени. Судя по афише, это случится в середине октября.
В пресс-службе ТТ рассказали, что сейчас Мария Тихонова готовится к переезду в Пермь и постепенно знакомится с репертуаром детской и молодежной сцены Театра-Театра. Она уже провела рабочие встречи с представителями различных подразделений театра и начала обсуждать программу развития с командой.
Напомним, Мария Тихонова была одним из претендентов на должность художественного руководителя ТТ. Театр объявил открытый конкурс, до финальных испытаний дошли еще двое: Марк Букин и Александр Шумилин. В итоге никого из кандидатов не выбрали — в будущем театр намерен отказаться от худрука. После назначения Марии Тихоновой как главного режиссера артисты ТТ выступили с открытым обращением, где рассказали, почему против этой кандидатуры. Исполнительный директор театра Егор Мухин в свою очередь объяснил, что решение останется в силе.
Информационный обзор редакции.
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