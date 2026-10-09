Новый главный режиссер ТТ Мария Тихонова вступила в должность

В пресс-службе ТТ рассказали, что сейчас Мария Тихонова готовится к переезду в Пермь и постепенно знакомится с репертуаром детской и молодежной сцены Театра-Театра. Она уже провела рабочие встречи с представителями различных подразделений театра и начала обсуждать программу развития с командой.

Напомним, Мария Тихонова была одним из претендентов на должность художественного руководителя ТТ. Театр объявил открытый конкурс, до финальных испытаний дошли еще двое: Марк Букин и Александр Шумилин. В итоге никого из кандидатов не выбрали — в будущем театр намерен отказаться от худрука. После назначения Марии Тихоновой как главного режиссера артисты ТТ выступили с открытым обращением, где рассказали, почему против этой кандидатуры. Исполнительный директор театра Егор Мухин в свою очередь объяснил, что решение останется в силе.

Мария Вадимовна Тихонова — выпускница факультета музыкального театра РАТИ-ГИТИС (режиссура театра, мастерская А. Жагарса) и РАМ имени Гнесиных (менеджмент организации). С 2014 по 2020 год работала в Красноярском театре оперы и балета имени Д. Хворостовского режиссером-постановщиком, в последний год исполняла обязанности главного режиссера. С 2022 года – главный режиссер ГБУК «Москонцерт», с 2026 года также исполняет обязанности художественного руководителя Объединения творческих коллективов.

Информационный обзор редакции.