«Ее планы ставят под угрозу будущее»: артисты Театра-Театра высказались против назначения нового главного режиссера Марии Тихоновой

Ведущий артист ТТ Марат Мударисов высказался от лица коллег: они обеспокоены назначением Марии Тихоновой, которая параллельно является режиссером Москонцерта. «Мы присутствовали на презентации ее программы развития театра. Ее планы ставят под угрозу все будущее нашего театра. Мария Тихонова хочет превратить театр в конвейер развлекательных шоу с низкой художественной ценностью. Продавать артистов вместе со спектаклями в другие города, устраивать ночные кабаре. Ее программа не имела никакого отношения к художественному развитию, а презентовала она лишь способы заработать на театре», — говорит Марат Мударисов. По словам авторов обращения, Мария Тихонова не имеет представления о городе и крае, театре, артистах и репертуаре, и при этом не собирается переехать в Пермь.

Генеральный директор ТТ Егор Мухин отметил, что назначение нового главного режиссера — всегда чувствительный момент для труппы. Несмотря на то, что артисты и сотрудники недовольны, руководство театра не видит причин для пересмотра решения, которое принимал не один человек. Егор Мухин отметил, что стратегия Марии Тихоновой на публичной защите была представлена в сжатом формате. «Эта стратегия, безусловно, интересна, она показывает масштаб мышления творческого лидера и предлагаемое им направление развития. Но ни один из этих пунктов еще не утвержден, не запущен в работу, требует подробного обсуждения с командой, понимания внутренних ресурсов и возможностей», — объяснил Егор Мухин. Работу Марии Тихоновой в нескольких театрах руководство ТТ объяснило рабочем практикой, приведя примеры Олега Ефремова с «Современником» и МХАТом, Льва Додина с МДТ и другими театрами.

Информационный обзор редакции.