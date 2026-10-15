Актер Марат Мударисов, выступавший против нового главного режиссера, уволился из театра

Вместе с Маратом Мударисовым из театра ушла его жена, продюсер проектов Кристина Мударисова.

Напомним, актер записал вместе с другими артистами коллективное видеообращение, в котором выступил против назначения Марии Тихоновой на должность главного режиссера ТТ. Генеральный директор театра Егор Мухин тогда отметил, что назначение — всегда чувствительный момент для труппы, но пересматривать решение не собирается.

Вместе с тем Мария Тихонова с 8 октября вступила в должность главного режиссера ТТ. В пресс-службе ТТ рассказывали, что она готовилась к переезду в Пермь.

Информационный обзор редакции.