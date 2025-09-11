Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Показываем, как будет выглядеть зрительный зал и фойе в ТТ после капремонта

Театр-Театр показал, как будут выглядеть большой зрительный зал и фойе после капитального ремонта. Его собираются начать в 2025 году и закончить через год.

Пресс-служба Театра-Театра
После ремонта количество посадочных мест увеличится с 600 до 850 и вновь откроется балкон. Также изменится акустика, которая так важна для музыкально-драматического сеанса: звук будет идеальным в любой части зала.

По словам исполнительного директора ТТ Егора Мухина (кстати, он лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми»), на всех кафе, места для общения и отдыха, уборные появятся на всех уровнях зрительского фойе. В нем также планируют организовать открытое экспозиционное пространство, где будут проходить выставки работ пермских художников и скульпторов.

Недавно мы рассказывали о том, что к новому зданию галереи могут устроить дополнительный вход со стороны набережной.

Информационный обзор редакции.

