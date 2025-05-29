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Театр-Театр планирует закрыть на год большую сцену

В конце лета Пермский академический Театр-Театр закроется на капитальный ремонт. Он коснется большого зала и фойе.

Пресс-служба администрации Перми

Большая сцена ТТ будет закрыта на реконструкцию после завершения сезона. Планируется, что последний спектакль на ней артисты сыграют 19 августа. Ремонтные работы должны занять год. В планах расширить зрительский зал: количество мест должно увеличиться с 596 до 850.

Недавно мы рассказывали о готовящейся премьере пермского театра кукол: ставят «Маленькие трагедии» по циклу пьес Александра Пушкина.

Информационный обзор редакции.

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