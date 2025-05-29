Театр-Театр планирует закрыть на год большую сцену

Большая сцена ТТ будет закрыта на реконструкцию после завершения сезона. Планируется, что последний спектакль на ней артисты сыграют 19 августа. Ремонтные работы должны занять год. В планах расширить зрительский зал: количество мест должно увеличиться с 596 до 850.

Недавно мы рассказывали о готовящейся премьере пермского театра кукол: ставят «Маленькие трагедии» по циклу пьес Александра Пушкина.

Информационный обзор редакции.