Дополнительный вход к новому зданию галереи могут устроить со стороны набережной

Планируется строительство крытого пешеходного перехода над ж/д путями. По словам Юлии Тавризян, скорее всего, он будет выходить на территорию бывшего завода Шпагина между новым зданием галереи и музеем «Пермский период».

Ранее мы рассказывали о том, что Пермская художественная галерея готовится к открытию в новом здании в 2025 году. Появились фотографии интерьеров, а также информация о том, какие выставки будут первыми.

Информационный обзор редакции.