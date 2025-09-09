Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Дополнительный вход к новому зданию галереи могут устроить со стороны набережной

К новому зданию Пермской художественной галереи, которая располагается на территории завода Шпагина, могут сделать дополнительный вход со стороны набережной. Об этом сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на директора галереи Юлию Тавризян.

Катерина Кравцова

Планируется строительство крытого пешеходного перехода над ж/д путями. По словам Юлии Тавризян, скорее всего, он будет выходить на территорию бывшего завода Шпагина между новым зданием галереи и музеем «Пермский период».

Ранее мы рассказывали о том, что Пермская художественная галерея готовится к открытию в новом здании в 2025 году. Появились фотографии интерьеров, а также информация о том, какие выставки будут первыми.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: