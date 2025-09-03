Более 16 тысяч человек побегут Пермский марафон

Пермский марафон откроется 6 сентября с дистанции 500 метров — в ней будут участвовать люди с ограниченными возможностями на колясках. Затем стартует детский забег на 1 км. В первый день марафона все забеги пройдут по улице Ленина в сторону Перми II. На главной сцене устроят развлекательное шоу «Марафон на диване», а также планируется выступление пермских артистов, среди которых будет DJ Smash.

7 сентября пройдут остальные забеги: среди них старты на 21,1 км, 42,2 км, эстафету «Экиден», а также на новую дистанцию, созданную в честь статуса «Молодежная столица России». В оргкомитете Пермского марафона рассказали, что в этом году трасса марафона (42,2 км) и полумарафона (21,1 км) кардинально изменилась и прошла сертификацию Международной ассоциации марафонов и забегов на длинные дистанции.

В этом году Пермский марафон продолжит следовать сохранению пермской идентичности: на медалях 2025 года появится лиса из древнего промыслового календаря коми-пермяков. Все забеги марафона будет комментировать Дмитрий Губерниев.

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль северной ходьбы в этом году проведут в Черняевском лесу.

