Хэдлайнером концерта Пермского марафона станет DJ Smash

В первый день Пермского марафона запланированы старты забегов на колясках на 500 м, двух детских забегов на 1000 м, забега «Молодежная столица России» на 2025 м, а также шоу «Марафон на диване» и концерт с выступлением DJ Smash. Во второй день Пермского марафона пройдут забеги на 5000 м и 10000 м, эстафета «Экиден», полумарафон на 21 км и марафон на 42 км. В течение двух дней будут работать интерактивные и детские зоны, выставка медалей прошлых лет, магазин мерча, площадки от спортивных федераций. Ведущим Пермского марафона станет Дмитрий Губерниев.

По словам главы города Эдуарда Соснина, на Пермский марафон зарегистрировали уже более 15 тыс. человек из 5 стран, 60 регионов и более 400 городов.

