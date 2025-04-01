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На Пермском марафоне в 2025 году появится новая дистанция

На Пермский марафон зарегистрировались более 5,5 тыс. участников из разных уголков России. Главное спортивное событие года пройдет 6 и 7 сентября.

Эдуард Соснин/Telegram

Как рассказал глава города Эдуард Соснин, в этом году появится новая дистанция 2025 метров. Его организуют в честь звания Перми — «Молодежная столица России». Также планируются классические дистанции на 5, 10, 21,1 и 42,2 километра.

Кроме Пермского марафона в 2025 году планируют провести несколько забегов-спутников: «Спартаковская миля. Счастье есть» на обновленной набережной Закамска, вечерний забег РУТС с маршрутом через музеи и театры, Perm Trail на базе «Динамо» для любителей экстрима и активного отдыха на природе, «Счастливый забег» на Центральной набережной.

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