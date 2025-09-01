Фестиваль северной ходьбы в этом году проведут в Черняевском лесу

Фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» собираются устроить 14 сентября. В этом году он пройдет на территории Черняевского леса.
В программе фестиваля — спортивный забег на 6 км для спортсменов и свободное прохождение дистанции 3 км. На «Пермской прогулке» будут выступать артисты, а самого юного и самого возрастного участника отметят особыми наградами.
По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, фестиваль «Пермская прогулка» проходит в Перми в восьмой раз. В прошлом году его проводили на лыжной базе «Динамо».
Кстати, 6 и 7 сентября пройдет Пермский марафон: хедлайнером концерта в честь спортивного события станет DJ Smash.
Информационный обзор редакции. 0+
Комментарии (0)