Фестиваль северной ходьбы в этом году проведут в Черняевском лесу

В программе фестиваля — спортивный забег на 6 км для спортсменов и свободное прохождение дистанции 3 км. На «Пермской прогулке» будут выступать артисты, а самого юного и самого возрастного участника отметят особыми наградами.

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, фестиваль «Пермская прогулка» проходит в Перми в восьмой раз. В прошлом году его проводили на лыжной базе «Динамо».

Кстати, 6 и 7 сентября пройдет Пермский марафон: хедлайнером концерта в честь спортивного события станет DJ Smash.

Информационный обзор редакции. 0+