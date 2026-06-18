От премьерных «Писаний» до Моцарта в исполнении musicAeterna: появился плейлист программы Дягилевского фестиваля

По словам куратора образовательной программы Дягилевского фестиваля Анны Фефеловой, программа этого года крайне насыщенная и многожанровая, в ней сочинения почтенных мастеров 100-летнего Дьёрдя Куртага и 80-летнего Владимира Мартынова соседствуют с музыкой молодых композиторов и вечно юного Моцарта, а классика — с авангардом.

В плейлист Дягилевского фестиваля 2026 вошли премьерные «Писания» Дэвида Лэнга, музыка арабского Востока, Моцарт и Рамо в исполнении musicAeterna, романсы Рахманинова, опера Пуленка «Человеческий голос», «Лунный свет» Дебюсси, звучавший на фестивале и в вокальном перфомансе солисток Академии имени Антона Рубинштейна, и в танцевальном спектакле Охада Наарина «Хора».

«На протяжении многих лет мы поддерживаем Дягилевский фестиваль. В год 185-летия Сбера мы стремимся сделать высокое искусство доступнее для каждого. Специальный плейлист в музыкальном сервисе "Звук" позволит каждому, независимо от местоположения, прикоснуться к уникальной атмосфере этого события. Уверен, что он станет для слушателей настоящим путеводителем по насыщенной программе фестиваля, — рассказывает управляющий Пермским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков. — Дягилевский фестиваль и музыкальный сервис "Звук" не в первый раз выпускают совместный проект в цифровом пространстве. Зимой на платформе вышла лекция куратора фестивального клуба 2026 года Ляли Кандауровой о творчестве Рихарда Вагнера и его влиянии на искусство XX века».

Дягилевский фестиваль в Перми продлится до 21 июня: в этой подборке мы рассказывали о местах, где устроить препати или афтепати, а здесь — в чем пойти на ключевые события.

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