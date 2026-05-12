Синтез танца и музыки, электронный сайд-проект Дельфина, премьера хорового цикла «писания»: стала известна программа Дягилевского фестиваля-2026

Стали известны подробности программы Дягилевского фестиваля, который пройдет в 2026 году с 11 по 20 июня. Она объединит крупные события, посвященные современному танцу, цикл хоровых концертов, а также синтетические спектакли, мультижанровые перформансы, этническую музыку. Впервые в этом году фестивальный клуб будет работать в пространстве новой галереи, а на «Острове» — междисциплинарной резиденции в Хохловке — соберутся молодые художники разных практик, чтобы работать со звуком и пространством.
Концерты
Дягилевский фестиваль-2026 откроет концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса (12+). Музыканты исполнят Четвертую симфонию Бетховена и симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта. Также в программе: аудиовизуальное путешествие с оркестром громкоговорителей Олега Нестерова по миру киномузыки Альфреда Шнитке (12+), концерт этнической музыки (12+), объединяющий классические арабские традиции с языком испанского фольклора и европейской классики, концерт композиторов-резидентов musicAeterna и Дома Радио Алексея Ретинского, Андреаса Мустукиса и Кирилла Архипова «Музыка для пустой комнаты» (16+).
На закрытии Дягилевского фестиваля в Перми выступит Дельфин с электронным сайд-проектом «Механический пес» (18+), в котором музыкант возвращается к ритмам электро, индастриала и раннего хип-хопа.
Хор
Дягилевский фестиваль в коллаборации с фестивалем Sound Up представят российскую премьеру хорового цикла «писания» | the writings (12+) в исполнении вокальный ансамбль Intrada. Сценографией занимался дуэт медиахудожников 404.zero из Санкт-Петербурга. Американский композитор-постминималист Дэвид Лэнг создавал «писания» на протяжении 15 лет.
Вокальный ансамбль «Узорика» впервые выступит на фестивале — музыканты представят программу духовной музыки России и Европы XV-XVII веков «Еже от века таинство» (12+). Камерный хор Festino из Санкт-Петербурга привезет в Перми «Плач Иеремии» (12+) композитора-минималиста Владимира Мартынова, а хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса — Miserere эстонского классика Арво Пярта и «Песни уныния и печали» (12+) венгерского мастера Дьёрдя Куртага. Хор Пермского театра оперы и балета исполнит русскую музыку XIX-XX веков «Душа грустит о небесах» (12+).
Танец
Внутри Дягилевского собираются провести мини-фестиваль. На нем представят легендарный спектакль «Хора» (16+) израильтянина Охада Наарина от труппы Context, премьеру «Землетрясение» (16+) норвежца Ю Стремгрена от танцевальной труппы musicAeterna, «Человеческий голос» (18+) Пуленка в постановке режиссера и хореографа Андрея Кайдановского в исполнении примы-балерины Дарьи Павленко и меццо-сопрано Юлии Маточкиной.
Одним из центральных событий танц-фестиваля станет экспериментальный проект «Дягилев. Короткие формы» (16+). Его идея в том, чтобы получить идеальный синтез двух искусств, имеющих равный вес и взаимно обогащающих друг друга — современного танца и современной академической музыки. Хореографы Нурбек Батулла, Владимир Варнава, Максим Петров, Евгений Калачёв, Игорь Фирсов и Ксения Михеева создадут танцевальные миниатюры на новую академическую музыку композиторов-резидентов Дома Радио Кирилла Архипова, Андреаса Мустукиса, Алексея Ретинского, Виктории Харкевич, а также Теодора Курентзиса.
Перфоманс
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдет музыкальный перформанс пианиста, композитора, звукового художника Петра Айду «Сумерки» |Tenebrae (12+). Он будет собран из сотен «низовых» предметов: от детской трещотки до мобильного телефона, но останется верен академической музыке с прописанной партитурой, проработанными тембрами и структурами. Создатель театра Derevo Антон Адасинский и петербургский режиссер Никита Васильев создадут для фестиваля спектакль «Чаща» (18+), который станет «магическим путешествием сквозь непостижимый Лес».
В программе также фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна «Гипнотеатр Бранко Душича» от Никиты Васильева, концерт-перформанс «Посвящение Ивану Голлю» (18+) от Елизаветы Мороз и французская камерно-вокальная музыка конца XIX – начала XX веков (12+) в исполнении солисток Академии молодых певцов имени Антона Рубинштейна, созданной Теодором Курентзисом.
Дягилевский фестиваль закроется новой программой musicAeterna «Рамо. звук света – 2» (12+) в режиссерской версии Елизаветы Мороз. Вместе с оркестром и хором musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса на сцену выйдут артисты Академии имени Антона Рубинштейна и танцевальной труппы musicAeterna.
Фестивальный клуб
В этом году программу фестивального клуба сформирует музыкант и просветитель Ляля Кандаурова, а музыкальный журналист и куратор Денис Бояринов составит программу ночных музыкальных событий. В числе лекторов и гостей клуба: Ярослав Тимофеев, Владимир Мартынов, Олег Нестеров, Юрий Сапрыкин, Илья Кухаренко, а также участники основной программы фестиваля.
Остров
Междисциплинарная арт-резиденция Дягилевского фестиваля впервые пройдет в селе Хохловка. Мастера разных практик (артисты, художники, режиссеры, перформеры, танцоры, композиторы, музыканты) в течение двух недель будут жить в глэмпинг-лагере, участвовать в проектах фестиваля и создавать серию звуковых, визуальных и перформативных работ, встроенных в архитектуру и ландшафт места. Куратором резиденции и режиссером станет Евгений Маленичев.
Образовательная программа
В этом году будет два направления — молодежный хор, который кроме занятий с главным хормейстером musicAeterna Виталием Полонским и педагогами по вокалу и иностранным языкам будет принимать участие в событиях основной программы, и «Начало» для педагогов оркестровых инструментов.
«Горизонты Д»
Программа экспериментальной молодежной программы «Горизонты Д» в этом году сформирована режиссером, куратором и педагогом Юрием Квятковским, который пригласил к участию команду Дома творчества «Переделкино», театральную компанию НМХТ, выпускников Образовательной программы Дягилевского фестиваля. В каждом событии программы артисты исследуют тему поиска самоидентичности на пути к горизонту – то есть идеальному произведению нового искусства.
Информационный обзор редакции.
