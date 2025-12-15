Появилась запись лекции Ляли Кандауровой о феномене Вагнера

Сюиту «Кольцо без слов» Лорина Маазеля, созданную на основе оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга», исполнит на фестивале «Дягилев +» оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Это событие станет одним из главных в программе проекта-послесловия Дягилевского фестиваля. Тетралогия «Кольцо нибелунга» объединяет более ста музыкальных тем, она предвосхитила логику современных мультижанровых перформансов, массовых фестивалей и масштабных киновселенных: от «Властелина колец» до Marvel. В итоге новаторские идеи Вагнера распространились далеко за пределы музыкального театра.

Лекция Ляли Кандауровой о феномене Вагнера и его влиянии на искусство прошла 30 ноября на площадке Дома творчества Переделкино, партнера Дягилевского фестиваля. Теперь запись доступна в двух форматах: видео во ВКонтакте и аудио на музыкальном сервисе Звук. «Сбер заботится о развитии культуры в регионах и поддерживает значимые проекты, такие как Дягилевский фестиваль. Мероприятие давно стало крупным событием не только для жителей Пермского края, но и для всей страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о классическом искусстве и насладились лекцией, даже если не смогли прийти лично. Поэтому мы сделали ее доступной на музыкальном сервисе Звук для всех», — отметил Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Напомним, фестиваль «Дягилев +» в этом году пройдет в Перми с 14 по 16 декабря. Кроме исполнения сюиты «Кольцо без слов», в программу войдут концерт Квартета имени Давида Ойстраха. Событие поддерживают генеральный партнер Сбер и генеральный билетный партнер Яндекс Афиша, а также ГК «КОРТРОС» и компания VERRA с официальным автомобилем фестиваля — EXEED.

