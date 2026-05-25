На открытии «Медвежонка» будут петь дети-актеры и исполнительница «Сигма боя» Мария Янковская

Ведущим церемонии станет актер Владимир Левченко («Тетя Марта, «Плакать нельзя»), он же исполнит песни «Париж» и «Просто дружим». Также на открытии будут актриса Карина Каграманян («Манюня») с песнями «Нарка и Манюня» и «Я не кукла», модель и актриса Виолетта Антонова («Яга на вашу голову») с композициями «Мальтипу» и «Глазки» и певица, известная по хиту «Сигма бой», Мария Янковская с песнями La La La и Sigma Girl.

В этот же день в фестивальном городке пройдут фан-встречи с Марией Янковской, Виолеттой Антоновой, а также с Кариной Каграманян, Владимиром Левченко и Савелием Кудряшовым («Папины дочки. Новые»).

Напомним, в этом году фестиваль «Медвежонок» в Перми пройдет с 30 мая по 1 июня. Впервые у детского жюри появится председатель, а в основную программу войдут новые полнометражные проекты, еще не вышедшие в прокат. На фестивале появится специальная премия, созданная в честь 90-летия студии «Союзмультфильм».

