На фестивале «Медвежонок» собираются показать новые полнометражные проекты, которые только готовятся к прокату

Организаторы фестиваля рассказали, что с 29 мая по 1 июня зрители увидят новые полнометражные проекты, еще не вышедшие в прокат, а также несколько международных эксклюзивных премьер — их покажут в России только в рамках «Медвежонка» и в широком прокате они не появятся. Также в программу фестиваля войдут заметные игровые и анимационные сериалы, вышедшие за последний календарный год. «Для индустрии это уникальный результат: конец мая и начало июня — один из самых сложных периодов для премьер. Тем ценнее, что в этом году нам удалось сформировать полностью премьерную программу основного конкурса. Мы к этому шли с момента основания фестиваля — и сейчас можно сказать, что "Медвежонок" стал площадкой, где зрители первыми видят самое новое детское и семейное кино, а часть фильмов — вообще единственный раз в России», — отметила генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова.

Напомним, в этом году программная дирекция фестиваля дополнена программным продюсером: им стал коммерческий директор холдинга START Георгий Шабанов.



