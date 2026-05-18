На фестивале «Медвежонок» появится специальная премия: ее создали в честь 90-летия киностудии

В дирекции «Медвежонка» рассказали, что планируются показы классических и современных мультфильмов, интерактивные активности и тематические события для всей семьи. Будет работать специальная зона «Союзмультфильма». Одним из центральных событий программы станет показ лучших роликов, созданных в рамках конкурса нейроанимации «Ну, ИИ, погоди!». Киностудия «Союзмультфильм» собирается вручить специальную премию: она появилась в 2026 году, ее получит один из участников конкурсной программы фестиваля «Медвежонок».

Напомним, Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» пройдет с 29 мая по 1 июня. Уже утвержден состав детского жюри, впервые у него появится председатель, а в основную программу войдут новые полнометражные проекты, еще не вышедшие в прокат.

