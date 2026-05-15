Впервые у детского жюри фестиваля «Медвежонок» появится председатель: им станет актриса, сыгравшая Манюню

Участников детского жюри «Медвежонка» отбирали по нескольким критериям: интерес к кино, творческий опыт, активная жизненная позиция и готовность к открытому обсуждению конкурсных работ.

Категория «Почти взрослые»:

Кирилл Ерохин, 16 лет — победитель международных и всероссийских кино- и медиаконкурсов, руководитель молодежных медиапроектов;

Диана Дылдина, 18 лет — обладатель звания «КиноЛидер России», победитель всероссийских фестивалей детских медиа и короткометражного кино;

Алиса Тетерина, 16 лет — лауреат международных творческих конкурсов, участница театральных и документальных проектов;

Категория «Основной конкурс»:

Софья Лебедева, 12 лет — участница художественных и литературных конкурсов, призер школьных и творческих состязаний;

Илья Титлянов, 15 лет — активист Движения Первых, участник всероссийских молодежных форумов, победитель и финалист крупных общественных и медийных проектов;

Альберт Тавабилов, 14 лет — участник телевизионных проектов и творческих конкурсов, снимает собственные видеоработы, снимался в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»;

Категория «Мультсериалы»:

Михаил Мотырев, 10 лет — короткометражек, увлекается кино, путешествиями и созданием собственных историй;

Никита Старцев, 11 лет — волонтер, участник творческих и интеллектуальных проектов, занимается актерским мастерством;

Анна Орлова, 8 лет — многократный лауреат городских, краевых и всероссийских конкурсов чтецов, занимается театральным искусством.

Впервые у детского жюри «Медвежонка» появится председатель: им станет актриса Карина Каграманян, исполнительница главной роли в сериале «Манюня». Она поможет ребятам оценивать конкурсные работы с профессиональной точки зрения: обращать внимание на актерскую игру, драматургию и другие нюансы, которые обычно не заметны зрителю. «Детское жюри — это сама суть идеи кинофестиваля "Медвежонок". Мы убеждены, что именно дети являются самыми честными и внимательными зрителями: они тонко чувствуют искренность, эмоции и историю. Поэтому для нас особенно важно, что в состав жюри входят самые яркие, талантливые и разносторонние ребята из Пермского края. В том числе дети, которые уже сами создают, исследуют и осмысляют современную культуру», — отметила генеральный продюсер фестиваля Алёна Семерикова.

Напомним, «Медвежонок» будет проходить с 29 мая по 1 июня. Впервые в истории фестиваля в основную конкурсную программу войдут новые полнометражные проекты, еще не вышедшие в прокат.

