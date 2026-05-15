Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Впервые у детского жюри фестиваля «Медвежонок» появится председатель: им станет актриса, сыгравшая Манюню

Оргкомитет Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 4» выбрал детское жюри. В него вошли девять юных пермяков, которые наряду со взрослыми экспертами будут смотреть конкурсные работы, оценивать их и выбирать лучшие.

Организаторы фестиваля «Медвежонок»

Участников детского жюри «Медвежонка» отбирали по нескольким критериям: интерес к кино, творческий опыт, активная жизненная позиция и готовность к открытому обсуждению конкурсных работ. 

Категория «Почти взрослые»:

  • Кирилл Ерохин, 16 лет — победитель международных и всероссийских кино- и медиаконкурсов, руководитель молодежных медиапроектов;
  • Диана Дылдина, 18 лет — обладатель звания «КиноЛидер России», победитель всероссийских фестивалей детских медиа и короткометражного кино;
  • Алиса Тетерина, 16 лет — лауреат международных творческих конкурсов, участница театральных и документальных проектов;

Категория «Основной конкурс»:

  • Софья Лебедева, 12 лет — участница художественных и литературных конкурсов, призер школьных и творческих состязаний;
  • Илья Титлянов, 15 лет — активист Движения Первых, участник всероссийских молодежных форумов, победитель и финалист крупных общественных и медийных проектов;
  • Альберт Тавабилов, 14 лет — участник телевизионных проектов и творческих конкурсов, снимает собственные видеоработы, снимался в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»;

Категория «Мультсериалы»:

  • Михаил Мотырев, 10 лет — короткометражек, увлекается кино, путешествиями и созданием собственных историй;
  • Никита Старцев, 11 лет — волонтер, участник творческих и интеллектуальных проектов, занимается актерским мастерством;
  • Анна Орлова, 8 лет — многократный лауреат городских, краевых и всероссийских конкурсов чтецов, занимается театральным искусством.

Впервые у детского жюри «Медвежонка» появится председатель: им станет актриса Карина Каграманян, исполнительница главной роли в сериале «Манюня». Она поможет ребятам оценивать конкурсные работы с профессиональной точки зрения: обращать внимание на актерскую игру, драматургию и другие нюансы, которые обычно не заметны зрителю.  «Детское жюри — это сама суть идеи кинофестиваля "Медвежонок". Мы убеждены, что именно дети являются самыми честными и внимательными зрителями: они тонко чувствуют искренность, эмоции и историю. Поэтому для нас особенно важно, что в состав жюри входят самые яркие, талантливые и разносторонние ребята из Пермского края. В том числе дети, которые уже сами создают, исследуют и осмысляют современную культуру», — отметила генеральный продюсер фестиваля Алёна Семерикова.

Напомним, «Медвежонок» будет проходить с 29 мая по 1 июня. Впервые в истории фестиваля в основную конкурсную программу войдут новые полнометражные проекты, еще не вышедшие в прокат.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: