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Пермь попала в тройку городов по покупкам книг на фестивале «Триста рек»: каждую секунду на них тратили пять рублей

В Перми завершился первый книжный фестиваль «Триста рек». Он стал одним из самых продолжительных в истории города — проходил на протяжении 11 дней. Его успели посетить больше 30 тыс. пермяков.

Организаторы фестиваля «Триста рек»
Алексей Рачунь
Организаторы фестиваля «Триста рек»

Алексей Рачунь

Юлия Баталина
Организаторы фестиваля «Триста рек»

Юлия Баталина

Организаторы фестиваля «Триста рек»

Фестиваль «Триста рек» организовала ассоциация «Читающая Россия». В течение 2026 года подобные события проходили в разных регионах России от Архангельска до Владивостока. По итогам фестиваля Пермь попала в тройку городов с самыми активными покупателями книг среди ярмарок, уступив только Екатеринбургу и Самаре. За основу для рейтинга взяла сумму, которую ежесекундно тратят на книги посетители фестиваля: в Перми показатель составил 5 рублей.

Организаторы фестиваля рассказали, что в рамках книжной ярмарки в Перми представлены около 3 тыс. наименований книг от более чем 80 издательств. Программа была обширной и включала свыше 60 событий: от презентаций книг и творческих встреч с авторами до мастер-класса по подкастам и публичным выступлениям. Свои книги на фестивале «Триста рек» представили писатели Маргарита Ронжина, Сергей Кубрин, Лев Наумов, Юлия Капустян, Оксана Ветловская, Елена Ядренцева, Наталья Керре, Надежда Панкова, а также пермские авторы Алексей Рачунь, Юлия Баталина, Юлианна Вадбольская.

«Активность, с которой посетители фестиваля знакомились с книгами и участвовали в программе, говорит о том, что Пермь — один из городов, где интерес к хорошим книгам сегодня на высочайшем уровне, а фестиваль как формат встречи авторов, читателей и книг крайне востребован. Отдельно хочу отметить высокую активность местного сообщества писателей, краеведов, историков, представителей креативных кругов — тех, кто выступал и приходил на встречи. Мы убедились, что название "Триста рек" очень точно отражает характер Перми», — поделился директор ассоциации «Читающая Россия», организатор фестиваля Михаил Фаустов.

Кстати! В этой статье мы собрали рекомендации идеальных книг для чтения: от «Темных аллей» Ивана Бунина др дневника Прохора Шаляпина.

Информационный обзор редакции. 0+

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