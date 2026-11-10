Пермь попала в тройку городов по покупкам книг на фестивале «Триста рек»: каждую секунду на них тратили пять рублей

Фестиваль «Триста рек» организовала ассоциация «Читающая Россия». В течение 2026 года подобные события проходили в разных регионах России от Архангельска до Владивостока. По итогам фестиваля Пермь попала в тройку городов с самыми активными покупателями книг среди ярмарок, уступив только Екатеринбургу и Самаре. За основу для рейтинга взяла сумму, которую ежесекундно тратят на книги посетители фестиваля: в Перми показатель составил 5 рублей.

Организаторы фестиваля рассказали, что в рамках книжной ярмарки в Перми представлены около 3 тыс. наименований книг от более чем 80 издательств. Программа была обширной и включала свыше 60 событий: от презентаций книг и творческих встреч с авторами до мастер-класса по подкастам и публичным выступлениям. Свои книги на фестивале «Триста рек» представили писатели Маргарита Ронжина, Сергей Кубрин, Лев Наумов, Юлия Капустян, Оксана Ветловская, Елена Ядренцева, Наталья Керре, Надежда Панкова, а также пермские авторы Алексей Рачунь, Юлия Баталина, Юлианна Вадбольская.

«Активность, с которой посетители фестиваля знакомились с книгами и участвовали в программе, говорит о том, что Пермь — один из городов, где интерес к хорошим книгам сегодня на высочайшем уровне, а фестиваль как формат встречи авторов, читателей и книг крайне востребован. Отдельно хочу отметить высокую активность местного сообщества писателей, краеведов, историков, представителей креативных кругов — тех, кто выступал и приходил на встречи. Мы убедились, что название "Триста рек" очень точно отражает характер Перми», — поделился директор ассоциации «Читающая Россия», организатор фестиваля Михаил Фаустов.

Кстати! В этой статье мы собрали рекомендации идеальных книг для чтения: от «Темных аллей» Ивана Бунина др дневника Прохора Шаляпина.

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