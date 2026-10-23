Больше семи тонн книг, чемпионат по чтению вслух, лекции о фанфиках и писателях: известна программа фестиваля «Триста рек»

В течение 11 дней будет проходить книжная ярмарка: на ней представят почти 3 тыс. наименований художественной, деловой, научно-популярной и детской литературы. По словам организаторов, общий вес книг, который доставят в Пермь на фестиваль, превысит семь тонн.

Культурно-образовательная программа затронет темы литературы, истории и культуры Пермского края: она включает презентации книг, встречи с писателями, лекции, дискуссии и мастер-классы.

На фестивале «Триста рек» в Перми представлять свои новые книги приедут Маргарита Ронжина с романом «Масса» (16+) и Сергей Кубрин со сборником «Дураки с Рыбацкой» (16+). Пермский писатель Алексей Рачунь презентует вышедший в 2026 году исторический роман «Гляден» (16+), а приют для кошек «Счастливый хвост» — благотворительный сборник рассказов, объединивший двадцать известных и молодых писателей. Автор идеи фестиваля «Триста рек» Михаил Фаустов представит книгу «Концентрированное счастье» (16+): в ней обобщен 16-летнний опыт организации подобных событий.