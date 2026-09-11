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Пермский журналист совместно с дизайнером-иллюстратором выпускает сборник «Чудские мифы Предуралья»: в нем коми-пермяцкие мифы, сказки и былички

В Перми готовятся презентовать сборник литературных обработок коми-пермяцких мифов, сказок и быличек «Чудские мифы Предуралья». Инициатором издания и автором иллюстраций стала художница, дизайнер-модельер Елена Кузнецова. Автором текстов стала журналист, редактор отдела культуры Издательского дома «Компаньон» Юлия Баталина. О выходе книги сообщает портал «Новый компаньон».

Издательство «Эксмо»

Для создания сюжетов и придания им современного звучания автор использовала множество различных источников, включая фольклорные записи и литературные версии коми-пермяцких мифов. Некоторые сюжеты ей пришлось придумать самостоятельно.

В «Чудских мифах Предуралья» нашлось место темам сотворения мира и человека, происхождения рек, городов и сел, истории Кудым-Оша и его женитьбы на мансийской княжне, а также легендам о Пере-богатыре и о соперничестве Полюда и Ветлана за красавицу Вишеру. Особое внимание создатели книги уделили колвинским и вишерским легендам. Несмотря на то, что они не относятся к коми-пермяцким мифам, в них описаны важные события, например, оборона Искора от ногайских татар.

Научным консультантом сборника стал Александр Черных — директор Института гуманитарных исследований Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, а рецензентом — генеральный директор Пермского дома народного творчества Татьяна Санникова.

Ранее мы рассказывали о том, что редкое букинистическое издание — иллюстрированный путеводитель по Каме 1911 года — собираются перевыпустить в Перми.

Информационный обзор редакции. 16+

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