министр культуры Пермского края

Недавно дочитала «Антихрупкость» (16+) Насима Талеба. Советую, если вам интересно, как обходиться с неопределенностью и почему некоторые системы благодаря трудностям становятся сильнее. Уже сама эта идея дает повод посмотреть на привычные вещи иначе.

А вообще каждую осень меня тянет перечитать классику. В прошлом году это были рассказы Чехова. Люблю этот формат: всего несколько страниц, а за ними — целая человеческая жизнь. Если хочется вернуться к классике, начать с рассказов — хороший вариант.

В этом году снова потянуло к Набокову. В юности я была очень увлечена его прозой, даже писала курсовые по его творчеству. Советую читать его неспешно, с вниманием к языку и деталям — здесь удовольствие не только в том, что происходит, но и в том, как об этом написано. Ближе к Новому году я обычно переключаюсь на психологию и саморазвитие. А пока хочется побыть с классикой.