Манифестируем любовь к книгам всегда! Но 9 октября, во Всероссийский день чтения, особенно. Редакция «Прм.Собака.ru» выяснила, что идеально читать осенью и зимой. Тут рекомендации от министра культуры, основателей лектория и книжного клуба, создателей популярных телеграм-каналов и не только! Получился идеальный своей многогранностью список чтения: берите на заметку, мы потом будем спрашивать!
Алла Платонова
министр культуры Пермского края
Недавно дочитала «Антихрупкость» (16+) Насима Талеба. Советую, если вам интересно, как обходиться с неопределенностью и почему некоторые системы благодаря трудностям становятся сильнее. Уже сама эта идея дает повод посмотреть на привычные вещи иначе.
А вообще каждую осень меня тянет перечитать классику. В прошлом году это были рассказы Чехова. Люблю этот формат: всего несколько страниц, а за ними — целая человеческая жизнь. Если хочется вернуться к классике, начать с рассказов — хороший вариант.
В этом году снова потянуло к Набокову. В юности я была очень увлечена его прозой, даже писала курсовые по его творчеству. Советую читать его неспешно, с вниманием к языку и деталям — здесь удовольствие не только в том, что происходит, но и в том, как об этом написано. Ближе к Новому году я обычно переключаюсь на психологию и саморазвитие. А пока хочется побыть с классикой.
Анастасия Толкач
главный редактор журнала «Прм.Собака.ru» и издатель ИД «Собака Медиа»
Очень люблю книги, которые потом экранизируют. На осень это идеально — двойное удовольствие увидеть историю в разных прочтениях. Обожаю всего Моэма за социальную драму: читаем и смотрим «Узорный покров» (12+) и киноверсию «Разрисованная вуаль» (18+) с Наоми Уотс и Эдвардом Нортоном. Из той же серии «Дорога перемен» (16+) и одноименный фильм с Кейт и Лео. Из свежего — «Последняя миссис Пэрриш» (16+), если любите «Большую маленькую ложь» (18+). В обозримом будущем ждем экранную версию с Джей Ло в главной роли.
Сара Гуминская
основатель лектория «Сарёнок»
Рёко Секигути «Нагори. Тоска по уходящему сезону» (16+). Книга непосредственно посвящена смене времен года и нашему восприятию этих периодов, то какую силу они несут, меняют наш жизненный уклад. Эта книга помогает посмотреть на сменяемость сезонов и нашу жизнь с неочевидного угла. Она напоминает, что даже тоскливая осень — не период увядания, а лишь часть общего жизненного цикла.
Ричард Осман «Клуб убийств по четвергам» (16+). Современный уютный детектив, который позволяет погрузиться в историю, влюбиться в героев и самому стать частью маленького городка и загадочного расследования. Осман изящно воссоздает атмосферу и ведет читателя по истории, невольно заставляя хотеть снова погружаться в нее — благо, книг в цикле несколько!
Иван Бунин «Темные аллеи» (0+). Безусловная классика, которую сам Бунин положительно выделял из своих работ. В ней зарисовки пейзажей посвящены осеннему и зимнему периодам, а воспоминания героев соединяются с ностальгией, которая приходит и к нам в это время года. Отличный выбор, чтобы провести холодный вечер за книгой!
Лана Дель Рей «Вайолет, склонившаяся над травою» (16+). Стихи известной певицы, которые так и не стали песнями. Помимо яркого содержания и приятной поэзии, российское издание отвечает качественный перевод, приятное оформление и визуальная составляющая. Отличная книга, чтобы порадовать близкого человека или согреть свое сердце в осеннюю пору.
Эрика Панфилова
журналист, сооснователь медиа mmm.perm, лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2022
«Книжный вор» (16+) Маркуса Зусака — зарисовки, странные метафоры и повествование от лица смерти. Эта книга — мой первый осознанный фаворит со школьных времен. Еще очень рекомендую «Яблоки и змеи» (18+) Марии Нырковой. Это рассказы про женщин и их темные стороны, роскошь! Кстати, книга такая же нежная, как обложка.
Почитайте сборник рассказов про людей «Память по женской линии» (16+) Татьяны Алферовой. Мифические, реалистичные и романтичные рассказы в одной книге. Мурашки и возможность найти рассказ под настроение. А еще горячо рекомендую Прохора Шаляпина «Главное не уработаться» (16+). Советую найти аудиокнигу и получить настоящее удовольствие от голоса самого Прохора! Мое гилти плеже!
Алексей Папулов
автор телеграм-канала in vino papulos, директор Центра общественных связей Пермского университета, лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2026
Осенью наш организм требует comfort food — простой и сытной еды, генерирующей чувство комфорта и ностальгии. В прошлом году я прочитал «Вкус» (16+) — кулинарные мемуары выдающегося артиста Стэнли Туччи. Внутри добрая дюжина рецептов одной лишь пасты (яркое проявление comfort food), но еще больше рецептов, как смотреть на жизнь с изрядной долей юмора, какой бы финт она не выкрутила.
В этом октябре Пермскому университету — 110 лет. Первый на Урале (и вообще на всем протяжении от Казани до Томска) возник благодаря Николаю Васильевичу Мешкову, предпринимателю и, как тогда называли, пароходчику, но вместе с тем — выдающемуся гражданину города и меценату, который передал на нужны будущего университета огромную по тем временам сумму и комплекс зданий. Буквально на днях вышла его биография «Николай Мешков. У всех на виду» (16+), более того — в серии «Жизнь замечательных людей», да-да, в одной линейке с Юрием Гагариным или Петром I. Жизнь Николая Васильевича — то детектив, то драма про self-made man на фоне стремительно меняющегося мира.
Валерий Колесов
генеральный продюсер кинокомпании «Синемакор», сценарист и креативный продюсер фильмов, лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025
Да простят меня фанаты «Онегина» (16+) и «Анны Карениной» (16+), но для меня в классической русской литературе самыми осенними произведениями являются «Темные аллеи» и «Гранатовый браслет» (16+). Там есть и полное календарное совпадение — действие произведений происходит осенью, и обе эти книги в принципе идеальны для чтения у дождливых пермских окон. Рассказы Ивана Бунина просто пропитаны осенью, как метафорой человеческой жизни: меланхолией увядания, светлой грустью и осознанием непоправимости прошлого. Из похожей атмосферы увядания и одиночества соткан и осенний, но более мрачный и холодный «Гранатовый браслет».
Однако моей любимой осенней книгой, которую я перечитываю каждые два-три года (и именно осенью) является «Белая гвардия» (16+) Михаила Булгакова. Где яркая, красочная, величественная русская интеллигенция доживает свои последние «золотые» дни и опадает, как осенняя листва, с приходом страшной зимы, погружая всю страну в зимний беспросветный морок.
Из иностранной литературы особенно рекомендую «Сто лет одиночества» (16+) Маркеса с настоящим латиноамериканским магическим реализмом, где общая атмосфера, темы, темп повествования и даже сами силы природы в Макондо созвучны дождливым осенним вайбам.
Олеся Турченко
основатель книжного клуба «Литературный тур»
Расскажу, что мы читаем с клубом сейчас. Первая в списке — серия книг Николая Цискаридзе «Мой театр». Мы любим балет. Николай Цискаридзе — народный артист и был многократно в Перми. В своей книге он упоминает о приездах в Пермь в том числе. К тому же, осенью всегда начинается театральный сезон, а Театр оперы и балета — это всегда праздник, несмотря на серую, слякотную и холодную погоду. Под книгу мы посетили экскурсию в Пермское хореографическое училище, а еще кинопоказ в Пермской синематеке о Людмиле Сахаровой.
Далее в списке две книги — «Лето в Бадене» (18+) Леонида Цыпкина и «Воспоминания» (16+) Анны Достоевской. Поводом для книг является премьера фильма «Лето в Бадене», которая выйдет в прокат в ноябре. Это экранизация документальной повести, в которой переплетены рассказ о путешествии Федора Михайловича Достоевского и его супруги Анны Григорьевны из Петербурга в Германию в 1867 году с размышлениями автора, путешествующего сто лет спустя из Москвы в Ленинград.
И еще одна книга, которую читаем осенью — цикл рассказов «Царь-рыба» (18+) Виктора Астафьева. Одно время он жил и работал в Перми на улице Ленина, а еще жил в городе Чусовой.
Вера Каргашина
директор Центрального выставочного зала, лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2026
В любое время я люблю рассматривать репродукции картин и читать о них, поэтому моя прикроватная книга «Искусство счастья» (16+) Кристофа Андрэ. Я неоднократно дарила ее друзьям, люблю черпать состояние радости и умиротворения в ней.
Недавно ситуативно в слух начала читать детскую книгу про Камчатку (6+) Анастасии Кудряшовой, сын хоть и взрослый, с удовольствием присоединился к чтению вслух. Мы всей семьей потом обсуждали новые знания и стали мечтать о путешествии туда. Дочь всегда перед сном читает классику. Мой папа мне несколько лет назад посоветовал приобрести «Письма о добром и прекрасном» (12+) Дмитрия Лихачева, я так и сделала. И всем теперь тоже желаю купить в свою библиотеку эту книгу — беседу о совести, культуре, уважению к людям, смысле жизни.
Информационный обзор редакции.
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