Роман пермского писателя «Гляден» попал в лонг-лист литературной премии «Большая книга»

Писатель Афанасий Мамедов, входящий в состав экспертов премии, назвал роман «Гляден» одним из литературных событий года. «Из сравнительно молодых авторов хотелось бы отметить экспериментальный роман Алексея Рачуня "Гляден": читать его сложно, зато интересно, особенно, в период повсеместного опрощения языка отечественной литературы, а также роман Ксении Буржской "Литораль"», — отметил литературный критик и писатель.

События романа разворачиваются на Урале в XVII веке, когда остяк Русай впервые берет сына Боляка в путешествие на святилище Гляден, чтобы испросить милости богов перед надвигающейся степной угрозой. Отрывок произведения был опубликован в литературном журнале «Вещь».

Организаторы рассказали, что в 2025 году на премию номинировали 400 произведений из 81 населенного пункта России, а также из 14 стран мира. Шорт-лист «Большой книги» объявят в начале июня, имена авторов-победителей премии озвучат в Москве в первой половине декабря.

Недавно мы рассказывали о том, что появился отрывок из новой книги писателя Алексея Иванова: она называется «Невьянская башня».

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