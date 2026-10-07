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Вышла первая полная биография Николая Мешкова: автор работала над ней больше двух лет

Вышла в свет первая полная биография мецената и основателя Пермского университета Николая Мешкова. Новую книгу из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» собираются презентовать 14 октября. Событие станет одним из мероприятий, посвященных 110-летию ПГНИУ.

Пресс-служба ПГНИУ

Автором книги «Николай Мешков. У всех на виду» стала пермский журналист Светлана Федотова. Она работала над биографией Николая Мешкова больше двух лет, изучая архивы и музейные коллекции. Впервые использовались десятки ранее не публиковавшихся документов из государственных и частных собраний: они раскрывают не только личность Мешкова, но и быт Перми той эпохи.

По словам мецената, почетного профессора университета и президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева, книга Светланы Федотовой — дань уважения человеку, чье имя неразрывно связано с основанием Пермского университета и расцветом Пермского края.

Информационный обзор редакции. 16+

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