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Искусство

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В будущем музее «Пермский период» смонтировали подиум для обзора экспонатов: показываем фото

В музее «Пермский период» монтируют конструкции для будущих экспозиций. Новый филиал Пермского краеведческого музея готовится к открытию через несколько месяцев, в 2027 году.

Открой «Пермский период»!/ВКонтакте
Открой «Пермский период»!/ВКонтакте
Открой «Пермский период»!/ВКонтакте

На опубликованных фото уже видно, как меняется площадка. Появились конструкции, зонирующие пространство будущего большого палеонтологического музея, а также подиум для обзора экспонатов.

Напомним, новый музей займет цех на Заводе Шпагина напротив нового здания галерея. В марте 2025 года общественности представили дизайн-концепцию «Пермского периода». В нем представят около семи тысяч экспонатов, а еще 3D-модель трогонтериевого слона, останки которого обнаружили в Оханском районе. Работу над созданием палеонтологического музея должны завершить к концу декабря 2026 года.

Информационный обзор редакции.

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