В будущем музее «Пермский период» смонтировали подиум для обзора экспонатов: показываем фото

На опубликованных фото уже видно, как меняется площадка. Появились конструкции, зонирующие пространство будущего большого палеонтологического музея, а также подиум для обзора экспонатов.

Напомним, новый музей займет цех на Заводе Шпагина напротив нового здания галерея. В марте 2025 года общественности представили дизайн-концепцию «Пермского периода». В нем представят около семи тысяч экспонатов, а еще 3D-модель трогонтериевого слона, останки которого обнаружили в Оханском районе. Работу над созданием палеонтологического музея должны завершить к концу декабря 2026 года.

Информационный обзор редакции.