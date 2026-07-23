Пермский краеведческий музей запустил клуб для подростков «Клуб П»

Пермский краеведческий музей объявил о запуске нового проекта для подростков в возрасте от 12 до 17 лет — «Клуба П». Участники клуба смогут изучить работу музея изнутри, познакомиться с различными музейными профессиями и принять участие в организации культурных событий, рассказывают в пресс-службе Пермского краеведческого музея.
В течение нескольких месяцев для подростков будут организованы встречи с хранителями коллекций, реставраторами, экскурсоводами, а также лекции и семинары. Площадками для встреч станут различные филиалы музея: Дом Мешкова, Детский музейный центр, Дом-музей «Подпольная типография» и фондохранилище.
Ключевой задачей для участников клуба станет подготовка и проведение программы всероссийской акции «Ночь искусств – 2026», которая пройдет в Детском музейном центре в начале ноября.
«Мы будем пробовать новое, устраивать мозговые штурмы, вместе создавать проекты, которые хочется показывать миру. Изучив музей, ребята подготовят в Детском музейном центре "Ночь искусств-2026"», — рассказала руководитель «Клуба П» Дарья Гусева.
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Информационный обзор редакции. 12+
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