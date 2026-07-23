Пермский краеведческий музей запустил клуб для подростков «Клуб П»

В течение нескольких месяцев для подростков будут организованы встречи с хранителями коллекций, реставраторами, экскурсоводами, а также лекции и семинары. Площадками для встреч станут различные филиалы музея: Дом Мешкова, Детский музейный центр, Дом-музей «Подпольная типография» и фондохранилище.

Ключевой задачей для участников клуба станет подготовка и проведение программы всероссийской акции «Ночь искусств – 2026», которая пройдет в Детском музейном центре в начале ноября.

«Мы будем пробовать новое, устраивать мозговые штурмы, вместе создавать проекты, которые хочется показывать миру. Изучив музей, ребята подготовят в Детском музейном центре "Ночь искусств-2026"», — рассказала руководитель «Клуба П» Дарья Гусева.

Ранее мы рассказывали, что Центр городской культуры приведет в научную форму свой десятилетний опыт работы с креативными предпринимателями. Первый шаг к этой цели — запуск профессиональных дискуссий о креативных индустриях в Перми.

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