Гостиница, где Маяковский провел ночь, тайна стен Благородного собрания и храм, ставший столовой Дома отдыха: рассказываем о деревянных сокровищах Перми

Тайна стен здания Благородного собрания

Здание с античными колоннами на Сибирской в 1990-е было клубом УВД, а теперь из него задумали сделать новое социокультурное пространство. Его построили в 1830-х годах по проекту архитектора Ивана Свиязева для отдыха представителей высшего пермского общества. В здании давали балы, проводили литературные вечера и принимали знаменитых гостей, среди них: Антон Чехов и Михаил Романов. Здесь же будущий импресарио Сергей Дягилев устраивал концерты, когда был гимназистом. С виду строение кажется каменным, но по факту является деревянным с каменными угловыми столбами и цокольным этажом. Да, колонны тоже из дерева! В 1960-е годы Благородное собрание реконструировали: стены первого этажа надстроили на высоту окна мезонина, а деревянные крыльца заменили на каменные.

Фан-факт: ротонда в парке Горького (та самая, которую возвели по проекту архитектора Ивана Свиязева в честь прибытия в Пермь императора Александра I) тоже сделана из дерева! Материал выбрали крепкий — уральскую лиственницу, которая известна еще и своим долголетием.

Информационный обзор редакции.