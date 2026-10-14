Гостиница, где Маяковский провел ночь, тайна стен Благородного собрания и храм, ставший столовой Дома отдыха: рассказываем о деревянных сокровищах Перми

Во время прогулок по Перми еще можно встретить архитектурные сокровища — старинные деревянные дома, выделяющиеся на фоне современной городской застройки. Такие здания удивляют не только резным убранством, но и историями, связанными с их посетителям и обитателями. В этой редакционной подборке рассказываем об интересных домах из дерева: одни привлекают внимание своими нарядными наличниками, а другие только кажутся каменными.
Возвращенный храм
На Кировоградской улице находится красивейший храм святого Равноапостольного великого князя Владимира и Тихона Задонского. Деревянное здание, интересное своим сказочно-пряничным убранством, было построено в 1905 году по проекту архитектора Александра Турчевича как дачная церковь Пермского Архиерейского дома. В советские годы здание церкви национализировали. Резной терем использовали как библиотеку и столовую Дома отдыха, в годы войны — как один из корпусов эвакогоспиталя, а затем снова как курортные учреждения. В 1995 году здание вернули Пермской епархии и начали восстанавливать. Но через несколько лет случился пожар, поэтому все узорочье в полном объеме сохранить не удалось. На восстановление Княже-Владимирского храма ушло около девяти лет, сейчас в нем снова проходят богослужения.
Резной терем
Один из самых известных старинных деревянных домов в городе находится на Пермской улице. Терем Токаревой регулярно появляется на фотографиях гостей города (и не только их!), в путеводителях и обзорах. Красивейший резной терем — образец псевдорусского стиля. Здание было построено во второй половине XIX века, в начале XX века его реконструировали, и оно приобрело нынешний облик. Дом принадлежал чиновнице, жене коллежского асессора Анне Ивановне Токаревой и ее наследникам. Владелицей дома в 1900-х годах была уже Клавдия Афанасьевна Токарева. Жилье в доме Токаревы сдавали: в нем жили в разные годы врач, учительница музыки, швея. В 1985-м году терем отреставрировали, сейчас в нем находится ресторан коми-пермяцкой кухни «Чоскыт Керку», а еще музей мыши.
Дом с революционным прошлым
Деревянный домишко с резными наличниками на Монастырской улице на фоне нынешней высотной застройки смотрится как-то инородно. Но в начале XX века это был ничем не примечательный дом на окраине Перми, в районе Старой Слудки. Он принадлежал пароходному машинисту Тиунову: тот редко бывал дома и сдавал флигель квартирантам. Ни он, ни кто другой и подумать не могли, что в неказистом домике прячется тайна. В здании находилась подпольная революционная типография. «Квартиранты» днем были обычными рабочими, а ночью печатали агитационные листовки. Тайна просуществовала около месяца, в ночь на 10 июня 1906 года, «подпольщиков» обнаружили и арестовали. Сейчас в здании находится музей «Подпольная типография», в котором рассказывают об этом и других эпизодах большевистского подполья в Перми.
Терем для Деда Мороза
Кружевной терем с резными кокошниками на улице Танцорова сейчас занимает резиденция Деда Мороза. Деревянное здание в псевдорусском стиле было построено в XIX веке для городского головы, мецената и первого директора оперного театра Александра Васильевича Синакевича. В те времена на высоком берегу Камы был дачный поселок для богатых горожан. В 1918 году дачу национализировали, а после муниципализировали: в ней расположился Дом отдыха. До 2017 года в ней жили люди, хотя красивейшее здание находилось в неудовлетворительном состоянии. В 2022 году его отреставрировали, а примерно через год в нем открылась дача Деда Мороза.
Дом с необычным входом
Одноэтажное здание на углу улиц Куйбышева и Пушкина было построено в 1827 (по другим сведениям — в 1829) году по проекту Ивана Свиязева для подрядчика, купца 1-й гильдии Никиты Кондратьевича Крылова. Строительством занимался он сам. Судя по архивным данным, Никита Крылов был хорошим приятелем Ивана Свиязева и строил большинство домов по его проектам. Здание исследователи называют одним из лучших образцов русского деревянного классицизма. Но примечателен дом Крылова и другой деталью. Главный вход в него располагается во дворе — все в соответствии с традициями уральской крестьянской усадьбы, так как владелец был старообрядцем. В 1918 году дом муниципализировали, в разные годы в нем располагались дезинфекционный отряд Городского санитарного бюро, областной трахоматозный диспансер, центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
Дом, покинутый Маяковским
Здание на углу улиц Сибирская и Монастырская называют Особняком Вердеревского. Название оно получило по имени первого владельца — председателя казенной палаты Василия Евграфовича Вердеревского. Изначально на этом месте стоял деревянный дом с садом, который принадлежал чиновнику Афиногенову, но он сгорел при пожаре 1842 года. Василий Вердеревский построил на этом месте двухэтажный деревянный дом в стиле русского классицизма: он был настолько хорошо отштукатурен, что казался (и до сих пор кажется!) каменным. В доме был трактир «Славянский базар» с «арфистками и прочими увеселениями публики», а также номера. По данным краеведа Елены Спешиловой, дом интересен и своими посетителями. Одним из них стал Владимир Маяковский, правда, очень-очень недолго. В 1920-е годы в здании размещалась гостиница «Заря», куда привезли поэта. Но на утро он переселился в «Королёвские номера», так как был бильярд.
Тайна стен здания Благородного собрания
Здание с античными колоннами на Сибирской в 1990-е было клубом УВД, а теперь из него задумали сделать новое социокультурное пространство. Его построили в 1830-х годах по проекту архитектора Ивана Свиязева для отдыха представителей высшего пермского общества. В здании давали балы, проводили литературные вечера и принимали знаменитых гостей, среди них: Антон Чехов и Михаил Романов. Здесь же будущий импресарио Сергей Дягилев устраивал концерты, когда был гимназистом. С виду строение кажется каменным, но по факту является деревянным с каменными угловыми столбами и цокольным этажом. Да, колонны тоже из дерева! В 1960-е годы Благородное собрание реконструировали: стены первого этажа надстроили на высоту окна мезонина, а деревянные крыльца заменили на каменные.
Фан-факт: ротонда в парке Горького (та самая, которую возвели по проекту архитектора Ивана Свиязева в честь прибытия в Пермь императора Александра I) тоже сделана из дерева! Материал выбрали крепкий — уральскую лиственницу, которая известна еще и своим долголетием.
Информационный обзор редакции.
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