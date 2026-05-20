Основатель White Rabbit Family Борис Зарьков купил картину «Солевой погост»: она появится в одном из его заведений в Перми

Работа Кирилла Гаршина — эскиз для будущего панно на деревянных щитах, которое должно стать частью проекта «Посмертие»: он исследует тему смерти и ее восприятия в разных регионах России через местные рассказы, байки и иные мифологические элементы городского фольклора. Название «Солевой погост» отсылает к солевым рудникам в Пермском крае и к местному городскому кладбищу — погосту, которое объединяет православные, мусульманские и иудейские участки.

В Фонде креативных индустрий рассказали, что «Солевой погост» украсит одно из будущих заведений команды White Rabbit Family в Перми. Напомним, в планах открытие ресторана «Горыныч» и гастробистро «Техникум».

Другие работы художников фонд MaxArt намерен представить на форуме «Дни Пермского бизнеса» для оформления баров, ресторанов, баров и креативных пространств.

Информационный обзор редакции.