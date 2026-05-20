Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Основатель White Rabbit Family Борис Зарьков купил картину «Солевой погост»: она появится в одном из его заведений в Перми

Российский ресторатор, основатель White Rabbit Family Борис Зарьков купил картину, посвященную истории Пермского края. Это работа «Солевой погост», созданная в рамках арт-резиденции фонда MaxArt художником Кириллом Гаршиным.

«Солевой погост» Кирилла Гаршина
Галерея сцена/Telegram

«Солевой погост» Кирилла Гаршина

Работа Кирилла Гаршина — эскиз для будущего панно на деревянных щитах, которое должно стать частью проекта «Посмертие»: он исследует тему смерти и ее восприятия в разных регионах России через местные рассказы, байки и иные мифологические элементы городского фольклора. Название «Солевой погост» отсылает к солевым рудникам в Пермском крае и к местному городскому кладбищу — погосту, которое объединяет православные, мусульманские и иудейские участки.

В Фонде креативных индустрий рассказали, что «Солевой погост» украсит одно из будущих заведений команды White Rabbit Family в Перми. Напомним, в планах открытие ресторана «Горыныч» и гастробистро «Техникум».

Другие работы художников фонд MaxArt намерен представить на форуме «Дни Пермского бизнеса» для оформления баров, ресторанов, баров и креативных пространств.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: