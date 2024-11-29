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Известно, где в Перми откроется гастробистро «Техникум» от холдинга White Rabbit Family

В новом отеле на Окулова, который строится на месте ДК Телта, планируют устроить гастрономический кластер. В него войдут три заведения, одно из которых — ресторан итальянской кухни от Уиллиама Ламберти.

tehnikumbistro.ru

Еще одно заведение, которое планируют открыть в отеле на Окулова — гастробистро «Техникум». Ранее мы рассказывали, что оно появится в Перми по франшизе.

Как рассказал автор телеграм-канала in vino papulos Алексей Папулов, третьим проектом может стать ресторан локальной кухни. Предполагается, что это будет собственный проект застройщика и к нему приложит руку бренд-шеф девелопера Егор Астраханцев. Он работал в ресторане «Эмеральд» в отеле DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen и участвовал в «Битве шефов».

Кстати, уже в декабре в Перми планируют открыть два интересных гастро-проекта: винный бар «A VINA?» от Александра Гасенегера и «Тайная В.» от идейного вдохновителя Brew me и «Огорода» Евгения Чигарева.

Информационный обзор редакции.

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