Ресторан с кухней открытого огня «Горыныч» планируют открыть в Перми

Как сообщает телеграм-канала in vino papulos, «Горыныч» будет работать во второй очереди бизнес-парка «Гоголь», который возводят в Перми на месте ДК «Телта».

В первой очереди готовятся к открытию ресторан локальной кухни «Töв», гастробистро Tehnikum от команды White Rabbit Family и Uilliam's от Уиллиама Ламберти. Там же будет работать гостиница Hampton by Hilton, апартаменты, конференц-залы и спа.

Недавно мы рассказывали о том, что на месте семейного ресторана «Компот» собираются открыть «Хуторок».

Информационный обзор редакции.