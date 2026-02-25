Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ресторан с кухней открытого огня «Горыныч» планируют открыть в Перми

В Перми собираются открыть ресторан с кухней открытого огня «Горыныч». Это проект создателей White Rabbit Family — ресторатора Бориса Зарькова и шеф-повара Владимира Мухина. В основе кухни — блюда, приготовленные в печи, хоспере и смокере.

«Горыныч»/Telegram

Как сообщает телеграм-канала in vino papulos, «Горыныч» будет работать во второй очереди бизнес-парка «Гоголь», который возводят в Перми на месте ДК «Телта».

В первой очереди готовятся к открытию ресторан локальной кухни «Töв», гастробистро Tehnikum от команды White Rabbit Family и Uilliam's от Уиллиама Ламберти. Там же будет работать гостиница Hampton by Hilton, апартаменты, конференц-залы и спа.

Недавно мы рассказывали о том, что на месте семейного ресторана «Компот» собираются открыть «Хуторок».

Информационный обзор редакции.

