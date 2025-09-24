Площадка для Дягилевского фестиваля, возрождение «Ротонды», медведи на эспланаде: в ПЕРММ подвели итоги работы после обновления

Одним из ключевых событий стала выставка, посвященная 70-летию художника и архитектора Александра Бродского, а также восстановление легендарной «Ротонды», которая стала новым акцентом и частью коллекции музея.

Впервые музей ПЕРММ стал площадкой Дягилевского фестиваля сразу в двух событиях. Это показ документального фильма «Дом Радио» Теодора Курентзиса и перформанс Олега Нестерова «Александр Кнайфель. Оркестр громкоговорителей» в «Ротонде» Александра Бродского. В пресс-службе ПЕРММ рассказали, что в апреле был представлен памятник легендарной лысьвенской «СШ-40», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в июне стартовал проект «КРАСИМ», который перешел в городское пространство — на эспланаду.

В 2025 году музей завершил обновление фирменного стиля и внедрение нового логотипа, запустил серию проектов «Персона», посвященных выдающимся пермским и российским авторам.

Кстати! В октябре пространство «Тут» запустит первую Лабораторию начинающих художников, которые хотят связать свое будущее с искусством.

Информационный обзор редакции. 6+