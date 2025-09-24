Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Пространство «Тут» запустит осенью первую Лабораторию начинающих художников

В октябре пространство «Тут» собирается запустить новое направление — Лабораторию начинающих художников. К ней присоединятся молодые люди от 17 лет, работающие с любыми медиа: от рисунка до экспериментальной практики, и желающие связать свое будущее со сферой искусства.

Пространство «Тут»

В пространстве «Тут» рассказали, что участники смогут осмыслить свое творчество, влиться в пермское художественное сообщество и узнать, как заявить о себе на российском арт-поле. Планируется, что Лаборатория объединит 14 занятий, в том числе теоретический, практический и гостевой блок. Среди кураторов и приглашенных гостей будут представители арт-резиденции MaxArt, художники «‎т. о. лавки» Петр Стабровский, Никита Гилев, кураторская группа «Край» и художественный руководитель Пермской арт-резиденции Юрий Лапшин. Также в списке опытные художники из других городов: Кристина Горланова (арт-резиденция «‎Выкса», Нижегородская область), художница Зульфия Илькаева (культурная площадка «‎Дебаркадер-30», Набережные Челны), художник Артем Филатов (студия «Тихая», Нижний Новгород), художница Ульяна Подкорытова (Москва).

Итогом Лаборатории начинающих художников станет совместная выставка в пространстве «Тут». Куратором станет Лейла Гизатулина, независимый медиатор, куратор образовательных проектов в сфере культуры и современного искусства (сотрудничала с ГЭС-2, PERMM, MaxArt).

Недавно мы рассказывали о том, что новая арт-резиденция MaxArt пройдет в коллаборации с Пермским краеведческим музеем.

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: