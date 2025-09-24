Пространство «Тут» запустит осенью первую Лабораторию начинающих художников

В пространстве «Тут» рассказали, что участники смогут осмыслить свое творчество, влиться в пермское художественное сообщество и узнать, как заявить о себе на российском арт-поле. Планируется, что Лаборатория объединит 14 занятий, в том числе теоретический, практический и гостевой блок. Среди кураторов и приглашенных гостей будут представители арт-резиденции MaxArt, художники «‎т. о. лавки» Петр Стабровский, Никита Гилев, кураторская группа «Край» и художественный руководитель Пермской арт-резиденции Юрий Лапшин. Также в списке опытные художники из других городов: Кристина Горланова (арт-резиденция «‎Выкса», Нижегородская область), художница Зульфия Илькаева (культурная площадка «‎Дебаркадер-30», Набережные Челны), художник Артем Филатов (студия «Тихая», Нижний Новгород), художница Ульяна Подкорытова (Москва).

Итогом Лаборатории начинающих художников станет совместная выставка в пространстве «Тут». Куратором станет Лейла Гизатулина, независимый медиатор, куратор образовательных проектов в сфере культуры и современного искусства (сотрудничала с ГЭС-2, PERMM, MaxArt).

Недавно мы рассказывали о том, что новая арт-резиденция MaxArt пройдет в коллаборации с Пермским краеведческим музеем.

Информационный обзор редакции. 16+