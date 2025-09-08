Три медведя, выставленных на эспланаде, пополнят коллекцию музея ПЕРММ

Экспертный совет проекта «КРАСИМ» выбрал три работы: «Техно-коми» Татьяны Титовой и Ивана Дерендяева, «Пермь, укутанная звездами» Евы Нурулиной и Ирины Зобачевой, «Полет Васи Каменского на аэроплане» Егора Субботина и Артура Перова. «Эти медведи будут сохранены в качестве музейных объектов, отражающих концептуальное разнообразие проекта и художественную интеграцию современного искусства в культурное пространство Пермского края», — рассказали в пресс-службе музея ПЕРММ.

Остальные 17 инсталляций сохранят статус самостоятельных арт-объектов. Теперь они готовятся к новым проектам. Также определена работа, ставшая победителем народного голосования. Более 9% пермяков и гостей города проголосовали за инсталляцию «От малой к большой» Анны Шайдуровой и Константина Масленникова.

