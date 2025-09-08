Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Три медведя, выставленных на эспланаде, пополнят коллекцию музея ПЕРММ

Стало известно, какие инсталляции, созданные в рамках проекта «КРАСИМ», пополнят коллекцию музея современного искусства ПЕРММ. Летом на эспланаде было выставлено 20 фигур медведей, раскрашенных командами художников.

«Полет Васи Каменского на аэроплане»
ПЕРММ

«Полет Васи Каменского на аэроплане»

«Пермь, укутанная звездами»
ПЕРММ

«Пермь, укутанная звездами»

«Техно-коми»
ПЕРММ

«Техно-коми»

«От малой к большой»
ПЕРММ

«От малой к большой»

Экспертный совет проекта «КРАСИМ» выбрал три работы: «Техно-коми» Татьяны Титовой и Ивана Дерендяева, «Пермь, укутанная звездами» Евы Нурулиной и Ирины Зобачевой, «Полет Васи Каменского на аэроплане» Егора Субботина и Артура Перова. «Эти медведи будут сохранены в качестве музейных объектов, отражающих концептуальное разнообразие проекта и художественную интеграцию современного искусства в культурное пространство Пермского края», — рассказали в пресс-службе музея ПЕРММ.

Остальные 17 инсталляций сохранят статус самостоятельных арт-объектов. Теперь они готовятся к новым проектам. Также определена работа, ставшая победителем народного голосования. Более 9% пермяков и гостей города проголосовали за инсталляцию «От малой к большой» Анны Шайдуровой и Константина Масленникова.

Недавно мы рассказывали о том, кто и зачем создает стикеры с пакетами «Вивата» и «Семьи»: они стали появляться на улицах Перми.

Информационный обзор редакции.

