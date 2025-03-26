В музее ПЕРММ прокомментировали смену фирменного стиля

В музее объяснили, что теперь новая айдентика отражает атмосферу пространства — воздушного, зеркального, прозрачного, светящегося и отражающего. В основе дизайна лежит графическая форма, созвучная силуэту здания ПЕРММ. «Ранее у музея отсутствовала полноценная дизайн-система и брендбук, — рассказали в пресс-службе ПЕРММ. — Работа над обновлением фирменного стиля началась в 2023 году с разработки первого брендбука и завершилась в августе 2024 года созданием новой визуальной системы. Внедрение нового стиля приурочено к открытию выставки «Ротонда», что стало логичным завершением многолетней подготовительной работы».

Айдентику разрабатывали московские дизайнеры Стефан Лашко, работающий с театрами «Практика», «Современник», МХАТ имени Горького, кинотеатрами «Иллюзион» и «Пионер», фестивалем NET, и Надежда Косенкова, разработавшая новую айдентику театра «Современник».

Недавно мы показывали дизайн-концепцию нового музея «Пермский период», а также рассказывали, что в музее Хохловка будут проводить гастрономические ужины.

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