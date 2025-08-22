Зеленое кольцо, заброшенные дачи и медиаискусство: известна образовательная программа фестиваля «ПРОСВЕТ»

Первый день образовательной программы намерены посвятить тому, как медиаискусство меняет города, а природа становится художественным полотном. Во второй день речь пойдет о «Зеленом кольце» Перми, его создании и перспективах развития, в завершении образовательной программы и самого фестиваля будут рассуждать о «Саде соловьев» и о том, как заброшенные дачи стали известным федеральным проектом.

В списке спикеров и приглашенных экспертов — экоактивистка, создавшая «Сад соловьев» Надежда Баглей, начальник управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев, журналист, создатель спектакля-променада по малым рекам Перми, номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» Аника Рик, кураторская группа «Край», медиахудожник Костя Дьячков, сокуратор фестиваля современного творчества «МОНУМЕНТ АРТ» Евгений Мальцев, креативный директор LYM Надин Захарова и другие.

