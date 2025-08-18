Сырники цвета первых солнечных лучей и коктейль с эффектом цифрового дождя: 16 заведений присоединились к гастропрограмме фестиваля «ПРОСВЕТ»

У фестиваля «ПРОСВЕТ» в этом году появится гастрономическая программа. К ней присоединились 16 пермских заведений, которые собираются подготовить 80 специальных сетов, блюд и напитков. Планируется, что специальное фестивальное меню будет действовать с 18 августа.
В списке гастроучастников фестиваля «ПРОСВЕТ»: Amber, Gatsby's, Hound, «OneГоги», Red Cup, RoastBerry, Stoke, Umami Katiko, Usagi, «Дом Третьяковой», К16, «Лакшми», «Лапса», «Пастарь», «Фрай», «Чайка Zaza». Представленные блюда и напитки будут раскрывать главную идею фестиваля — симбиоз человека, природы и новых технологий.
Среди посвящений «ПРОСВЕТу» — футуристичный инопланетный бургер, штрудель с налимом, который живет только в чистых реках, сырники цвета первых солнечных лучей, экспериментальная вафля с тыквой, паровая булочка с цветными начинками, коктейль с эффектом цифрового дождя и подсветкой, сет, вдохновленный огнем горы Фудзи.
Куратором гастрономической программы фестиваля «ПРОСВЕТ» стал пермский блогер, автор телеграм-канала in vino papulos Алексей Папулов. «Вместе с шефами мы придумали блюда и напитки, где каждый сможет найти для себя интересное. Русская, паназиатская, итальянская, даже фьюжн с южноамериканской. Есть веганские и безглютеновые предложения, блюда, которые подойдут для детей. Разработали напитки и для вечернего уединенного вечера, и для дневной прогулки. Многие готовы предложить фестивальное меню в формате "с собой", чтобы погулять по городу во время фестиваля или в любой день накануне», — поделился Алексей Папулов.
Кстати, в августе два пермских ресторана присоединились к международному гастрономическому фестивалю «Тайгастро» 2025.
