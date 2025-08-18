Сырники цвета первых солнечных лучей и коктейль с эффектом цифрового дождя: 16 заведений присоединились к гастропрограмме фестиваля «ПРОСВЕТ»

Куратором гастрономической программы фестиваля «ПРОСВЕТ» стал пермский блогер, автор телеграм-канала in vino papulos Алексей Папулов. «Вместе с шефами мы придумали блюда и напитки, где каждый сможет найти для себя интересное. Русская, паназиатская, итальянская, даже фьюжн с южноамериканской. Есть веганские и безглютеновые предложения, блюда, которые подойдут для детей. Разработали напитки и для вечернего уединенного вечера, и для дневной прогулки. Многие готовы предложить фестивальное меню в формате "с собой", чтобы погулять по городу во время фестиваля или в любой день накануне», — поделился Алексей Папулов.

Кстати, в августе два пермских ресторана присоединились к международному гастрономическому фестивалю «Тайгастро» 2025.

