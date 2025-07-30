В долине реки Егошиха появится гигантский инопланетный кибер-цветок и «живая» тропа

На экотропе долины реки Егошиха в Перми установят гигантское гнездо, световую тропу и инопланетный цветок. Арт-объекты появятся в рамках фестиваля «Просвет», который планируют провести с 29 по 31 августа.
Темой фестиваля в этом году станет «Парк будущего», рассказали организаторы. У Северной дамбы намерены разместить NIDUM — сплетенное из селекционных ивовых прутьев 3,5-метровое гнездо, поющее голосами птиц. Там же появится инопланетный цветок FLORPASS: он меняет цвет и яркость, взаимодействуя с окружением, и издает звуки из чужого мира. Такой же арт-объект пермяки могли видеть у музея ПЕРММ зимой. На лестничном спуске к Егошихе художники студии Lite Light планируют сделать «живую тропу»: каждый шаг по ней будет отзываться светом и звуком.
«Мы активно консультируемся с экологами, и подобрали такие инсталляции, которые деликатно вписываются в лесопарковую зону», — рассказал организатор фестиваля Андрей Михайловский.
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