Выставку «Век пластика» собираются дополнить образовательной программой

В Перми в рамках выставки «Век пластика» с 12 августа собираются запустить образовательную программу. Она будет включать открытые экскурсии и тематические лекции от коллекционеров, историков дизайна и искусствоведов.
Первым образовательным событием станет лекция «Пластик и дизайн. История серийного производства» от Павла Ульянова, дизайнера, коллекционера, преподавателя истории и теории дизайна в Школе дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, основателя галереи «МОДЕРНАРИАТ».
Заключительным событием образовательной программы станет кинопоказ «Фантастик Пластик» и обсуждение фильма с экспертом Московского музея дизайна Анастасией Пашковой.
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