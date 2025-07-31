Выставку «Век пластика» собираются дополнить образовательной программой

Первым образовательным событием станет лекция «Пластик и дизайн. История серийного производства» от Павла Ульянова, дизайнера, коллекционера, преподавателя истории и теории дизайна в Школе дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, основателя галереи «МОДЕРНАРИАТ».

Заключительным событием образовательной программы станет кинопоказ «Фантастик Пластик» и обсуждение фильма с экспертом Московского музея дизайна Анастасией Пашковой.

Недавно мы рассказывали о том, что в долине реки Егошиха появится гигантский инопланетный кибер-цветок и «живая» тропа.



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