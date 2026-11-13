Не слишком ли много жилых домов строится у Центрального рынка? Нужен ли он городу в нынешнем виде? Зачем сохранять память места? Разбираемся!

Центральный рынок в Перми долгое время был незыблемой частью города. В течение 70 лет в этом квартале кипела жизнь, пусть иногда и не в самых изысканных ее проявлениях. Новость о том, что у бОльшей части территории ЦКР (7 га из 10!) новый владелец в лице крупного застройщика, который планирует реновацию, немного взбудоражила город. Не слишком ли много жилых домов строится в этом квартале сейчас и не случится ли дисбаланса? Почему нынешний рынок все-таки уже не нужен городу? Нужно ли сохранять память места и как это сделать? Разбираемся!
Центральный рынок Перми в конце 1990-х годов. Фотография М.Е.Загуляева из фондов ПермГАСПИ
Краткая история Центрального колхозного рынка
Центральный колхозный рынок находился на нынешнем месте не всегда. В 1946 году его решили перенести с Ямско-Сенной площади (сейчас мы ее знаем как Октябрьскую). Рынок существовал на том месте с XIX века: сначала был Сенным, а в 1930-е годы получил название Колхозный. Основой архитектурно-планировочного решения нового пространства стала мысль о двух главных потоках покупателей: со стороны центральной части города и со стороны Казанского тракта (ныне шоссе Космонавтов) и железнодорожной станции Пермь II. Автором планировки и застройки территории стал советский архитектор Давид Рудник.
Согласно данным архива города Перми, рынок строили десять лет, так как пришлось переносить с территории дореволюционный канализационный коллектор. Официально он открылся 2 сентября 1956 года. ЦКР занимал площадь около 45 тыс. м2, на ней размещались длинные корпуса для продажи мяса, молочных продуктов и меда. Спустя 30 с лишним лет он пережил реконструкцию: ЦКР соединили с вещевым рынком, устроили трехэтажный павильон, навесы и ту самую ограду с высокими арками. В это время работу рынка возглавил Реваз Шенгелия, который владел им до своей смерти. Территорией рынка активно интересовались застройщики, но Реваз Дорофеевич отстаивал это место, объясняя, что оно дает работу сотням людей. В ноябре 2025 года владелец крупнейшей торговой площадки скончался, и его дело перешло к супруге.
Входная группа Центрального рынка в 2026 году
Эволюция и «Эволюция»
О том, что ЦКР нужно обновить, говорили больше десяти лет и местные жители, и депутаты. В 2024 году стало известно, что на территории, ограниченной улицами Пушкина, Попова, Крылова и шоссе Космонавтов, установлена зона комплексного развития. В минимущества тогда сказали, что прорабатывают возможность комплексной застройки и домами, и объектами инфраструктуры, так как сегодня «территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды».
То, что нынешний рынок уже морально устарел, считает и исследователь городских пространств Александр Заякин. Он замечает, что изменения места торговых площадей — естественный процесс эволюции любого города и приводит в пример Пермь прошлого. «Сегодня это место должно быть преобразовано, поскольку рынок — это всегда герметичный, замкнутый обособленный район, некий город в городе, живущий по каким-то своим, определенным правилам, пытающийся отгородиться. Что не очень характерно для современного города, который хочет быть более открытым, прозрачным, проницаемым, мобильным, скоростным, — объясняет Александр Заякин. — В таком виде, в котором существует "рынок" сейчас, очевидно, это исторический артефакт и рудимент. Более логичными выглядели бы локальные стационарные фермерские рынки в спальных районах, при сохранении или создании в центре какого-то иконического здания, напоминающего Даниловский рынок в Москве».
Проект 43-этажного здания напротив Центрального рынка
Несколько лет назад вокруг рынка бурно зацвела застройка: в 2023 году началась стройка нового дома «Эволюция» от ПМД, а в 2025-м строительные работы запустили «Талан» («Городские кварталы») и «Иннгрупп» («Манеры»). В 2026 году стало известно, что на месте автовокзала, напротив ЦКР, появится новый квартал от «Иннгрупп» с 43-этажным зданием и прогулочными тропами и площадями для отдыха.
Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина отмечает, что в центре города важно сохранить разнообразие, создав не только квартиры, но и общественные пространства, коммерцию, объекты досуга для взрослых и детей. «Сам рынок исторически был точкой притяжения для жителей Перми и края — эту функцию, на мой взгляд, важно переосмыслить, а не утратить. Современный формат может быть другим, но городу нужны пространства, где люди встречаются, покупают местные продукты, проводят время и чувствуют живую городскую атмосферу», — считает эксперт, отмечая, что появление нового жилья в районе ЦКР не означает дисбаланса.
Найти баланс и сохранить память
По мнению главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной, вопрос плотности застройки нельзя рассматривать отдельно от окружающей территории: такие ситуации возникают, если объемы строительства большие, а соответствующей инфраструктуры — общественных пространств, транспорта и социальных объектов — не хватает.
Пока параллельно с жилой застройкой вокруг Центрального рынка территория обрастает инфраструктурой. Напротив строят новую школу на 1050 учеников, готовятся расширить улично-дорожную сеть, а на днях поблизости открыли новое пространство — Александровский сквер.
Новый собственник территории Центрального рынка — ПМД — уже заявил, что планирует реновацию, но концепцию и сроки пока не раскрыл. Елена Ермолина говорит, что пока рано говорить об объемах и функциональном составе будущей застройки. «Однако принципиальный ориентир понятен уже сейчас: результатом преобразования должна стать полноценная городская среда — с выразительной архитектурой, разнообразными функциями, комфортными общественными пространствами и бережным отношением к истории места», — отмечает главный архитектор Пермского края. По ее словам, на Градостроительном совете Пермского края рассматривали концепции развития соседних территорий («Городские кварталы», ООО СЗ ТАЛАН-ПЕРМЬ и «Манеры», ГК «ИНГРУПП») и подчеркивали необходимость согласованной работы всех девелоперов — новые объекты должны складываться в единую городскую среду.
Новый колхозный рынок в 1956 году: репродукция из архива города Перми
Другой вопрос — сохранение идентичности: Центральный рынок связан с большим периодом истории Перми. Шеф-повара известных пермских ресторанов и кафе периодически ездят туда за свежими продуктами, а местные блогеры снимают ностальгичные видео.
Главный архитектор Елена Ермолина считает, что с памятью места можно работать через архитектуру, общественные функции, элементы благоустройства, материалы и образ пространства. При этом нужно понимать, какие именно элементы имеют архитектурную или историческую ценность и что стоит сохранить. «Не менее значима и нематериальная идентичность — сама традиция рынка как места торговли и общения, поэтому торговая функция будет сохранена и размещена по современным стандартам, со своей управляющей компанией: в проектах «Городские кварталы» и «Манеры» коммерческие помещения будут занимать до двух первых этажей зданий», — добавила Елена Ермолина.
Схожее мнение и у Александра Заякина, исследователя городских пространств: он считает, что память места можно оставить благодаря архитектурным элементам. «Скажем, сохраненные арки, появившиеся в результате реконструкции 88-го года, и ставшие уже визитной карточкой города, и вторящие им и аркады торгового павильона №3. Этот павильон — интересное здание, пропитанное историей, круто бы его сохранить, в той или иной ипостаси. Допустим, разместить в нем музей торговли. Создать какие-то ностальгические аттракционы, передающие паттерны, практики рыночного поведения минувших десятилетий. Допустим, назвать его ностальгический павильон "Барахолка", так, чтобы в нем можно было примерять джинсы на картонке, выбирать аудиокассеты, картриджи для приставки, жевательные резинки с вкладышами и пр.», — размышляет урбанист. — Именно исторические зацепки, отсылки, оммажи ткут идентичность, уникальность и самосознание города. Поэтому сохранить такие "намеки" крайне важно, к тому, чтобы они вырастали из самой ткани города (а не были виртуальными баннерами)».
Информационный обзор редакции.
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