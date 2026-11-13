Не слишком ли много жилых домов строится у Центрального рынка? Нужен ли он городу в нынешнем виде? Зачем сохранять память места? Разбираемся!

Краткая история Центрального колхозного рынка

Центральный колхозный рынок находился на нынешнем месте не всегда. В 1946 году его решили перенести с Ямско-Сенной площади (сейчас мы ее знаем как Октябрьскую). Рынок существовал на том месте с XIX века: сначала был Сенным, а в 1930-е годы получил название Колхозный. Основой архитектурно-планировочного решения нового пространства стала мысль о двух главных потоках покупателей: со стороны центральной части города и со стороны Казанского тракта (ныне шоссе Космонавтов) и железнодорожной станции Пермь II. Автором планировки и застройки территории стал советский архитектор Давид Рудник.

Согласно данным архива города Перми, рынок строили десять лет, так как пришлось переносить с территории дореволюционный канализационный коллектор. Официально он открылся 2 сентября 1956 года. ЦКР занимал площадь около 45 тыс. м2, на ней размещались длинные корпуса для продажи мяса, молочных продуктов и меда. Спустя 30 с лишним лет он пережил реконструкцию: ЦКР соединили с вещевым рынком, устроили трехэтажный павильон, навесы и ту самую ограду с высокими арками. В это время работу рынка возглавил Реваз Шенгелия, который владел им до своей смерти. Территорией рынка активно интересовались застройщики, но Реваз Дорофеевич отстаивал это место, объясняя, что оно дает работу сотням людей. В ноябре 2025 года владелец крупнейшей торговой площадки скончался, и его дело перешло к супруге.