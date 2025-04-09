СМИ сообщили, что Центральный рынок могут продать за 4 миллиарда рублей

Ранее владельцу Центрального рынка уже предлагали выкупить территорию, а это около 10 га. Но он отказался.

Сейчас на площадках вокруг Центрального рынка строится жилье. На месте «Гачи» возводят ЖК ижевский девелопер «Талан», а на участке, ограниченном шоссе Космонавтов, Баковым переулком и улицей Эпроновской, работает «Ингрупп».

Информационный обзор редакции.