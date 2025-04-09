СМИ сообщили, что Центральный рынок могут продать за 4 миллиарда рублей

Центральный рынок в Перми могут продать под застройку за 4 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсант», сейчас ведутся переговоры с владельцем территории в центре города, а также трех других объектах, которые принадлежат Ревазу Шенгелии. Однако исполнительный директор Центрального рынка отрицает факт переговоров.
Ранее владельцу Центрального рынка уже предлагали выкупить территорию, а это около 10 га. Но он отказался.
Сейчас на площадках вокруг Центрального рынка строится жилье. На месте «Гачи» возводят ЖК ижевский девелопер «Талан», а на участке, ограниченном шоссе Космонавтов, Баковым переулком и улицей Эпроновской, работает «Ингрупп».
Информационный обзор редакции.
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