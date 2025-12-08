Согласован архитектурно-градостроительный облик школы напротив Центрального рынка

Фасад новой школы будет выполнен в бежево-коричневых тонах с использованием плит из фиброцемента и бетона, имитирующих кирпичную кладку. На нем собираются установить архитектурную подсветку. Входные зоны будут оборудованы конструкциями с прозрачными элементами, которые пропускают естественный свет. Главный фасад украсит панорамное витражное остекление.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что проектную документацию по объекту направили в КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» для проведения государственной экспертизы.