Согласован архитектурно-градостроительный облик школы напротив Центрального рынка

В Перми департамент градостроительства и архитектуры согласовал внешний вид школы, которую построят на улице Пушкина, напротив Центрального рынка. Напомним, новое учебное заведение будем четырехэтажным и сможет принять 1050 учеников.

Пресс-служба администрации Перми
Фасад новой школы будет выполнен в бежево-коричневых тонах с использованием плит из фиброцемента и бетона, имитирующих кирпичную кладку. На нем собираются установить архитектурную подсветку. Входные зоны будут оборудованы конструкциями с прозрачными элементами, которые пропускают естественный свет. Главный фасад украсит панорамное витражное остекление.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что проектную документацию по объекту направили в КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» для проведения государственной экспертизы.

