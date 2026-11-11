В Перми открылся новый Александровский сквер: в нем есть первый в городе фонтан с эффектом тумана, Wi-Fi и больше 200 новых деревьев

У нового сквера четыре входные группы в виде порталов-пергол, у каждого входа есть велопарковка. На участке ближе к Центральному рынку организовали парковку и проезжую часть с тротуаром — в будущем эта дорога соединит улицы Пушкина и Революции.

В Александровском сквере организовали зоны для тихого отдыха со скамейками, столиками и зонтами. В районе улицы Куйбышева детское пространство с песочницей, а также с музыкальной площадкой, каруселью, комплексом с горкой, качелями и уличными тренажерами.

Пешеходные дорожки в новом сквере сделаны из тротуарной плитки, резинового покрытия и деревянных половиц. В центре устроили амфитеатр для массовых мероприятий и отдыха горожан. Здесь же находится первый в городе фонтан с эффектом тумана. Тестовый запуск провели в октябре, но полноценно работать он начнет весной 2027 года.