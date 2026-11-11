В Перми открылся новый Александровский сквер: в нем есть первый в городе фонтан с эффектом тумана, Wi-Fi и больше 200 новых деревьев

Обустройство Александровского сквера в Перми завершили. Новое общественное пространство на месте бывшей инфекционной больницы на улице Революции уже доступно для прогулок. Его общая площадь — больше 20 тыс. м2.
У нового сквера четыре входные группы в виде порталов-пергол, у каждого входа есть велопарковка. На участке ближе к Центральному рынку организовали парковку и проезжую часть с тротуаром — в будущем эта дорога соединит улицы Пушкина и Революции.
В Александровском сквере организовали зоны для тихого отдыха со скамейками, столиками и зонтами. В районе улицы Куйбышева детское пространство с песочницей, а также с музыкальной площадкой, каруселью, комплексом с горкой, качелями и уличными тренажерами.
Пешеходные дорожки в новом сквере сделаны из тротуарной плитки, резинового покрытия и деревянных половиц. В центре устроили амфитеатр для массовых мероприятий и отдыха горожан. Здесь же находится первый в городе фонтан с эффектом тумана. Тестовый запуск провели в октябре, но полноценно работать он начнет весной 2027 года.
На территории сквера сохранили историческое здание «Клиники инфекционных болезней», где работал профессор Г. В. Флейшер — это объект культурного наследия регионального значения. В планах переформатировать его и вписать в общую архитектурную концепцию нового пространства. В Александровском сквера сохранили часть старых деревьев. Взамен убранным высадили больше 240 хвойных и лиственных деревьев, более 4,4 тыс. кустарников и более 7 тыс. многолетних и луковичных цветочных культур.
В пресс-службе министерства губернатора и правительства Пермского края рассказали, что новый сквер оборудован видеонаблюдением и наружным освещением, а еще в нем будет работать Wi-Fi.
Напомним, строительство Александровского сквера на месте инфекционной больницы началось в 2025 году. Пространство решено было назвать в честь императора Александра I: его выбрали сами пермяки. На обустройство нового места для отдыха выделяли порядка 500 млн рублей.
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