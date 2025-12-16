Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Проект реновации у Центрального рынка собираются разбить на шесть этапов

Проект реновации территории у Центрального рынка в Перми собираются разбить на шесть этапов. Первый — создание сквера на месте бывшей инфекционной больницы — уже начался.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на предварительную документацию, планируется обновление и расширение дорог, благоустройство территории, обновление сетей и светофоров. На втором этапе работы коснутся улицы Попова, на третьем и четвертом — улицы Пушкина с западной и восточной частях с участком на Куйбышева. В пятую очередь займутся площадью ЦКР с улицами Революции и шоссе Космонавтов. Заключительным этапом станет строительство локального очистного сооружения.

Также в рамках проекта планируется перенести подпорную стенку на съезде с шоссе Космонавтов в переулок Баковый, построить навес с зонами автобусного и трамвайного павильона.

