Проект реновации у Центрального рынка собираются разбить на шесть этапов

Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на предварительную документацию, планируется обновление и расширение дорог, благоустройство территории, обновление сетей и светофоров. На втором этапе работы коснутся улицы Попова, на третьем и четвертом — улицы Пушкина с западной и восточной частях с участком на Куйбышева. В пятую очередь займутся площадью ЦКР с улицами Революции и шоссе Космонавтов. Заключительным этапом станет строительство локального очистного сооружения.

Также в рамках проекта планируется перенести подпорную стенку на съезде с шоссе Космонавтов в переулок Баковый, построить навес с зонами автобусного и трамвайного павильона.