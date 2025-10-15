На месте «Гачи» планируют построить торгово-выставочный комплекс

Разрешение на строительство было выдано в конце августа, а работы начались в начале сентября. Застройщик — компания ижевского девелопера «Талан», которой досталось более 3,5 га. В рамках реновации планируют построить около 91,5 тыс. м2 жилья, также «Городские кварталы Талан» будут включать супермаркет и офисы, а на территории — парковки, в том числе гостевую, детскую и спортивную площадку.

Недавно мы рассказывали о том, что под реновацию собираются отдать микрорайон Разгуляй, а также кварталы на улице Мира.

