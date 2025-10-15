Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

На месте «Гачи» планируют построить торгово-выставочный комплекс

На месте бывшего рынка «Гача» в Перми, на шоссе Космонавтов, собираются построить торгово-выставочный центр. Как сообщает Business Class, это первый этап реновации территории, ограниченной улицами Механошина, Нечаевской, Парижской Коммуны и шоссе Космонавтов.

Скриншот видео застройщика «Талан»

Разрешение на строительство было выдано в конце августа, а работы начались в начале сентября. Застройщик — компания ижевского девелопера «Талан», которой досталось более 3,5 га. В рамках реновации планируют построить около 91,5 тыс. м2 жилья, также «Городские кварталы Талан» будут включать супермаркет и офисы, а на территории — парковки, в том числе гостевую, детскую и спортивную площадку.  

Недавно мы рассказывали о том, что под реновацию собираются отдать микрорайон Разгуляй, а также кварталы на улице Мира.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: