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Жилой комплекс на месте «Гачи» планируют построить к концу 2027 года

Министерство имущества Пермского края выдало разрешение на первый этап строительства жилого комплекса на территории бывшего рынка «Гача» на Механошина. Планируется, что это будет дом бизнес-класса переменной этажности: максимальная 31 этаж.

Единая информационная система жилищного строительства

Застройщик нового жилого комплекса — девелопер «Талан». Новый дом разместится на участке, ограниченном улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и шоссе Космонавтов, площадью 6,2 тыс. м2. Суммарная площадь всех жилых помещений составит 19 тыс. м2, а нежилых — 5,6 тыс. м2. В доме планируют разместить супермаркет и офисы, а на территории — парковки, в том числе гостевую, детскую и спортивную площадку.  

Ввести в эксплуатации жилой комплекс на месте рынка «Гача» в Перми планируют ввести в четвертом квартале 2027 года.

Недавно мы рассказывали о том, что на улице Елькина планируют построить дом-«иглу».

Информационный обзор редакции. 

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