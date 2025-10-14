На улице Мира во время реновации снесут двухэтажные дома и построят на их месте жилые комплексы

Минимущества Пермского края опубликовало проект приказа о реновации микрорайона Балатово. Судя по документу, планируется заключить два договора с девелоперами, одному достанется территория площадь в 7,72 га, второму — в 7,56 га.

В пресс-службе минимущества рассказали, что в обязательства застройщиков войдет улучшение жилищных условий пермяков, создание нового современного жилья, ремонт улично-дорожной сети, строительство детского сада и здания для образовательного учреждения. Срок реновации составит десять лет с момента заключения договора. Кто займется реновацией территории, станет известно после торгов, которые проведут в начале 2026 года.