Микрорайон Разгуляй ждет реновация: кроме жилых домов там появится школа искусств

Территории в микрорайонах Разгуляй и Городские горки ждет реновация. В октябре планируют начать торги по определению девелопера, который займется КРТ.

Пресс-служба министерства имущества Пермского края
Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В пресс-службе министерства имущества Пермского края рассказали, что проект предполагает преобразование территории микрорайона Разгуляй для улучшения условий проживания местных жителей, сохранения историко-культурного облика местности и учета природоохранных мероприятий. Девелопер должен будет предоставить помещения для размещения школы искусств площадью в 1112 м2, построить общественный центр и создать улично-дорожную сеть.

«Перед началом строительства инвестору потребуется подготовить всю необходимую документацию и разработать концепцию нового современного пространства, учитывающую историческое наследие местности и гармонично вписывающую проект в окружающий ландшафт», — пояснила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова.

