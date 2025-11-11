Еще одна кофейня «Белый слон» закрылась

С 1 ноября закрылась кофейня «Белый слон» на улице Чернышевского перестала работать с 1 ноября. Об этом рассказали в соцсетях заведения. Напомним, в августе закрылась точка гастрономической сети на Комсомольском проспекте, а вместо нее уже начала работать «Мами».

Ранее мы рассказывали о том, что спустя десять лет работы в Перми закрылось кафе Garage Healthy Bar на улице Советская.

