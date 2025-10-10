Гастробар с итальянскими барельефами (и не только!), уральский спешиал, стики-тоффи: рассказываем о новых ресторанах и блюдах в Перми

В октябре собираем урожай гастрономических открытий: нас ждут гастробар, целиком и полностью пронизанный духом Италии, новый проект ресторатора Александра Ежова и кофейня child-friendly у парка Горького. Еще изучаем обновленное меню «Терруара», идем на фестиваль АУК в ресторан Belka и пробуем роллы с тунцом татаки, грушей и горгонзолой — все это (и не только!) в новом гастрономическом дайджесте от редакции «Прм.Собака.ru».
ОТКРЫТИЯ
Рестобар Grappa открылся в сентябре (пока в техническом режиме!) рядом с ЖК «Гулливер». Фирменная паста, которую подают в головке пармезана, как в Северной Италии, хрустящие аранчини, ризотто по-милански: блюда и коктейли собраны со всех уголков страны — от альпийского Тироля до теплой Сицилии. И интерьер также отправляет к Италии: ренессансная барная стойка, венецианские маски, барельефы ручной работы, золотые арт-объекты. Вы уже, наверняка, видели эти завораживающие руки в соцсетях (спойлер: они в уборной гастробара!).
Новый проект ресторатора Александра Ежова — «Сая» — живет по соседству с первым рестораном на Пермской. Сая — лесная нимфа, рожденная из тени, и дух чащи, воплотилась в хозяйку лаундж-бара. Интерьер в заведении продолжает легенду о загадочной нимфе-полуночнице: приглушенное освещение, благородные коричневые и серые оттенки, замысловатые символы на барной стойке и в уборной. Коктейльная карта обширная, а меню, хоть и не очень большое, но сосредоточено вокруг Азии: от битых огурцов и спринг-роллов до курицы в кисло-сладком соусе с японским рисом и мисо-супа с лососем и грибами.
На Комсомольском проспекте, на месте где был «Белый слон», поселилась «Мами». Это вторая кофейня сети. Создатели проекта говорят, что концепция новой точки отличается — это не кофейня-игротека, как на улице Малкова, но баланс между приятным местом и child-friendly пространством постарались сохранить. Есть милейший детский уголок, зона для парковки колясок, детские стульчики, пеленальный столик (уважаем!). В меню много напитков: капучино, латте, всевозможные рафы, тодди, чаи, а также выпечка. И приятный бонус: вид на оживленный Компрос.
НОВИНКИ
В «Ланча-Бранчах» немного апгрейдили старые позиции меню и добавили парочку новых. Ищем драники с ростбифом, корнишонами, луковым конфитюром и вафлю с хурмой, брусникой и ванильным кремом.
«РисЛапша» на Пермской обзавелась новым хартбрейкером — лимонным тартом с меренгой. Посмотрите, какое воздушное сладкое облачко вас ждет!
В «Наири» начался сезон тыквы, поэтому спешим угощаться хачапури и хинкали с главным овощем октября. А еще в меню вновь наваристый и питательный хаш в объеме 950 мл. Кто осилит такую щедрую порцию?
В кафе «Новелла» большое обновление меню напитков: появились шоколадный латте, матча фисташка-малина, чай вишневая мята, грушевый глинтвейн.
В ресторане Belka проводят фестиваль АУК: бренд-шеф Максим Тупицын приготовил 12 блюд, посвященных Уралу и осени. Знакомимся с хедлайнером — русским столом, в который входит сет из национальных закусок, а также с пирогом с телячьими хвостами и томленым картофелем, котлетами из щуки и карпа, суточным уральским борщом.
В азиатском бистро «Лапса» провели большое обновление меню. Пробуем китайский салат с маринованными муэр, бао с k-pop цыпленком, тирадито из лосося с сальсой и соусом понзу, боул яннём чикхин (хот! — еще больше острых блюд в этой подборке).
«Белый слон» расширил утреннее меню. Добавились сытные завтраки с колбасками, блины и оладьи, а еще норвежские вафли. Начинаем день вкусно.
Ресторан «Игрушки» ввел в меню новый десерт — стики-тоффи. В составе финиковый кекс с кленовым сиропом, сливочным кремом и карамелизированным пеканом. Осень в каждой ложке!
UmamiKatiko по просьбам трудящихся ввел некоторые изменения в меню: например, теперь в киберизикае есть половинки супов и раменов. Из новеньких встречаем роллы с тунцом татаки, карамелизированной грушей и горгонзолой, а также маринованный редис.
Ресторан ACAFFE решил перейти на сторону «дольче вита», обновив меню и сделав упор на итальянскую кухню. Дают баклажан по-сицилийски, фетучини с тигровыми креветками в сливочном биске, фокаччу с вялеными томатами и моцареллой.
В «Терруаре» пробуем севиче из сибаса с вяленой сливой, лимонным маслом, перцем чили, трюфельный бифштекс с толченым картофелем, филе запеченного сибаса с листьями салата и соусом песто. В ресторане недавно случилось обновление меню.
СОБЫТИЯ
В Cult отправляемся наслаждаться осенним уютом и атмосферой джаза. 23 октября на Our Jazz Afair (16+) будут выступать трио Дениса Сона и вокалистка Анжелика Муратова.
Ресторан «Тайная В.» устроит 30 октября гастрономический ужин с уральским характером (18+). Шеф-повар Александр Смирнов подготовит привычные европейские блюда, которые становятся особенными после добавления локальных продуктов и акцентов Урала.
В дегустационной лавке «Скажите сыр» 31 октября проведут квартирник в стиле «Хэллоуин» (18+). В программе: сырные предсказания, кровавые напитки и хоррор закуски, а также мистические развлечения.
