Гастробар с итальянскими барельефами (и не только!), уральский спешиал, стики-тоффи: рассказываем о новых ресторанах и блюдах в Перми

Рестобар Grappa открылся в сентябре (пока в техническом режиме!) рядом с ЖК «Гулливер». Фирменная паста, которую подают в головке пармезана, как в Северной Италии, хрустящие аранчини, ризотто по-милански: блюда и коктейли собраны со всех уголков страны — от альпийского Тироля до теплой Сицилии. И интерьер также отправляет к Италии: ренессансная барная стойка, венецианские маски, барельефы ручной работы, золотые арт-объекты. Вы уже, наверняка, видели эти завораживающие руки в соцсетях (спойлер: они в уборной гастробара!).

Новый проект ресторатора Александра Ежова — «Сая» — живет по соседству с первым рестораном на Пермской. Сая — лесная нимфа, рожденная из тени, и дух чащи, воплотилась в хозяйку лаундж-бара. Интерьер в заведении продолжает легенду о загадочной нимфе-полуночнице: приглушенное освещение, благородные коричневые и серые оттенки, замысловатые символы на барной стойке и в уборной. Коктейльная карта обширная, а меню, хоть и не очень большое, но сосредоточено вокруг Азии: от битых огурцов и спринг-роллов до курицы в кисло-сладком соусе с японским рисом и мисо-супа с лососем и грибами.

На Комсомольском проспекте, на месте где был «Белый слон», поселилась «Мами». Это вторая кофейня сети. Создатели проекта говорят, что концепция новой точки отличается — это не кофейня-игротека, как на улице Малкова, но баланс между приятным местом и child-friendly пространством постарались сохранить. Есть милейший детский уголок, зона для парковки колясок, детские стульчики, пеленальный столик (уважаем!). В меню много напитков: капучино, латте, всевозможные рафы, тодди, чаи, а также выпечка. И приятный бонус: вид на оживленный Компрос.